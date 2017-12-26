リリーピュリッツァー レディース ワンピース トップス Essie Dress Multi Sparkling Sands 正絹小紋反物 【織楽浅野】 Leggings正規品通販店

Composer

最初のリリーピュリッツァー レディース ワンピース トップス Essie Dress Multi Sparkling Sands 正絹小紋反物 【織楽浅野】 Leggings

作曲・編曲・DJ

Works

羽多野渉「You Only Live Once」（アニメ『ユーリ!!! on ICE』EDテーマ）
Ray「Brand New Sky」
佐々木志乃「妄想サンシャイン」（アニメ『緋弾のアリアAA』キャラクターソング）
アップアップガールズ（仮）「Up & Up」
イロドリミドリ「ドキドキDREAM!!!」

Movies

  • 羽多野渉「You Only Live Once」

  • 佐々木志乃「妄想サンシャイン」