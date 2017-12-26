





これで完璧などと思っているわけではありませんので、識者の方にはかみくだし文の検証をいただき、誤訳や解釈足らずがあればコメント欄にご指摘ください。 条文の下にある［原文］のところをクリックすると、法律の原文が表示されますので、見比べながらお読みください。

見る人が見たら解るのでしょうが、見る人が見ないとわからないんじゃあ主権者たる国民のための法律とはいえませんよね…というわけで、法律家ではない一市民が法律のかみくだし作業をやってみました。