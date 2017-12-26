 >  >  > グリューバー　ガルゲンベルグ　ザンクト　ラウレント　（SC） 2015 赤　750ml/12本GRUBER 　 GALGENBERG　ST. LAURENT213.eチェリーや野いちごのようなフルーティーでチャーミングな香り。活き活きとした酸味と程よいコクの調和の取れた赤。

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ヴーヴレイ ル・オー・リュー モワルー [1989] ドメーヌ・ユエ ＜白＞ ＜ワイン／ロワール＞ ■ブリュノ・クレール サヴィニー レ ボーヌ プルミエ クリュ ラ ドミノード[2013]赤(750ml) Bruno CLAIR Savigny-les-Beaune 1er Cru La Dominode[2013]【出荷：7～10日後】
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