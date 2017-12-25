ORIGIN,アウトドア,キャンプ,自立式,折りたたみ,ポータブル,ハンモック●ハッピーキャンパー シエスタハンモック BLE MESH 【送料無料】 （ASICS） and新作専門店！

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メーカー希望小売価格はメーカーカタログに基づいて掲載しています
南カリフォルニアのアウトドア・ライフをイメージしたハッピー・キャンパー・シリーズ。
スペイン文化が色濃く残るメキシコのシエスタ(お昼寝)の際に使われる”サラッペ”と言う生地をモチーフに他社にはない100%コットンのハンモックを採用、さらにポータブル・ハンモック初のアルミパイプ使用の軽量スタンドとの組合せは高級感を感じさせます。
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男性は、ビールの販売促進のために使うことがある商品券を自ら外部業者に発注。自分の手元に商品券を送ってもらい、金券ショップで換金していた。着服金は趣味や旅行に使っていたという。外部業者には商品券でなくビールグラスやおつまみなどの景品を発注したと偽らせ、サッポロビールに請求させていた。
サッポロビール社内には、実際に景品などが取引先に届いたかをチェックする仕組みがなく、着服に気づかなかったという。
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