ORIGIN,アウトドア,キャンプ,自立式,折りたたみ,ポータブル,ハンモック●ハッピーキャンパー シエスタハンモック BLE MESH 【送料無料】 （ASICS） and新作専門店！

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南カリフォルニアのアウトドア・ライフをイメージしたハッピー・キャンパー・シリーズ。
スペイン文化が色濃く残るメキシコのシエスタ(お昼寝)の際に使われる”サラッペ”と言う生地をモチーフに他社にはない100%コットンのハンモックを採用、さらにポータブル・ハンモック初のアルミパイプ使用の軽量スタンドとの組合せは高級感を感じさせます。

メーカー希望小売価格はメーカーカタログに基づいて掲載しています

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サッポロビール社員が１億３千万円横領・着服　なぜ発覚が遅れたのか？


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サッポロビールによると昨年12月、東京国税局から不審な取引の指摘を受け
社内調査を行った結果、営業部門に勤務する課長級の男性社員（45）が、
2006年12月から今年1月にかけ会社の資金計約1億3000万円を横領、着服
していたことが判明したという。
趣味や旅行に使ったと横領を認めた社員にも呆れるが、
6年以上も社内の不正に気付けなかった会社にも…
　

1億3000万円横領のサッポロビール課長クラス社員　手口は？　実名・家族は？


企業内で起こる多額の横領等の不正・不祥事は大概、犯行期間が長期に渡っている。

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これは暗に、早期に発覚できない企業側の責任や管理体制も看過できないことを指している。
最近では…
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芳香剤の粒とダイヤをすり替え1億円横領　元役員逮捕の真相と裏側
そして「会長クラス」。いわずもがな。
大王製紙前会長カジノ使い込みに懲役４年の実刑判決　その経緯と真相
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何だか、分かったような分からないような手口ではあるが…
2006年12月から今年1月にかけ会社の資金計約1億3000万円を横領、着服
単純計算、月170～180万円の横領。
毎月一定額を横領していたとは思えないが、経験則上で「ばれない金額」を着服していた
と思われる「課長クラス社員」。

サッポロビール側の対応は？


サッポロビール社内には、実際に景品などが取引先に届いたかをチェックする仕組みがなく、着服に気づかなかったという。

・・・
答えになっていない気もする。
他にも不正を働いている社員がいなければいいですね。としか言えない。

何より、給料以外に月170～180万円を手にした社員。
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そして、懲戒解雇、刑事告訴されたサッポロビール課長級社員、45歳。
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2013-03-20 | Comment(0) | TrackBack(0) | |
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