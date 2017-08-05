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<<   作成日時 ： 2017/08/05 05:51   >>

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あずきニャン来たね♪

だいぶ前に梅雨明けしたのに、戻り梅雨？って感じが続いてますね……。。
2017-12-25

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ミニ薔薇も頑張ってまた咲くみたい♪

青いフェンスの向こうは都営団地があるので、都の土地？
雑草がフェンス越しに押し寄せてくるので、たまには草刈りして欲しい(-_-;)

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コメント（2件）

内 容 ニックネーム／日時
ホント、梅雨明けと同時に雨続き！！
どうなってんの？？（笑）
でも毎年のことよね ラブ メンズ ベスト トップス Rab Microlight Vest Black。

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ミニトマトも！！

昨日小２の孫がさいたまからベランダの
ミニトマトを持ってきてくれました OUTFIT メンズ T-Shirts and Tops 送料無料 Black Sweatshirt。
教材なんですね（笑）
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2017/08/05 06:16
ぐーまさんへ

お孫さんトマトはひときわ美味しいんでは？(^_^)/

なかなかスッキリした天気になりませんね SOLIDO（ソリード）コットンナイロンメランジポンチテーパードパンツ CERASTIO MSL17A5309 13062005043。 Palm Angels メンズ レギンス ズボン 送料無料 side stripe track pants 2018 S/S 先行予約 サブサエティ SUBCIETY PARKA-SWEET- subciety 2018 春夏 12月～1月入荷予定。。。
スッキリすると暑さも倍増かな……
 NAONAO
2017/08/05 13:07

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