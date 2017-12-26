ジュヴレ・シャンベルタン　ヴィエイユ・ヴィーニュ　[2014]　セラファン・ペール・エ・フィス　＜赤＞　＜ワイン／ブルゴーニュ＞【■10119101703】　※即刻お取り寄せ品！欠品の際はご連絡します！ グッズ トロ モンタルチーノ［2011］は通販で激安

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宅配買取ナビ

配送補償と保険

リファウンデーションでは、全ての無料宅配買取に30万円までの配送補償を無償で設置しております。最大5,000万円まで賠償可能な配送保険もご用意しておりますので、高価な宝飾品やジュエリー、

、ルースも安心してお送りいただくことが可能です。保険の種類やご利用方法はこちらのページよりご確認ください。

使用している配送業者
お届け先の地域や、お送りする内容によって変更させていただきます。
どちらの配達業者かは、キット配達完了メールに記載しております。
日本郵便

佐川急便

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配送補償
スピードタイプ、ベーシックタイプ共に、弊社にお送りいただく
お品物すべてに、30万円の配送補償を予め、無償でお付けしております。
お客様にご負担いただく手数料、補償料はございません。
配送保険-1
スピードタイプをご利用の場合
30万円以上の保険を掛ける場合、弊社買取サービスお申込み時に、
その旨を必ず備考欄にご記載ください。
保険名
損害賠償額
保険料
：セキュリティゆうパック（日本郵便）
：50万円まで
：370円（お客様負担）
ご成約金額より保険料を差し引いてのお振込となります。
詳細は日本郵便、公式ホームページをご覧ください。
日本郵便 セキュリティーサービス
配送保険-2
ベーシックタイプをご利用の場合
30万円以上の保険を掛ける場合 、お客様ご自身で、、集荷依頼していただく際に、
その旨を配達業者、またはオペレーターに直接、お伝えください。
保険名
損害賠償額
保険料
：運送保険（佐川急便）
：5,000万円まで
：佐川急便の送り状（伝票）にご記入いただいた、
　保険金額1万円につき10円。
保険料は、弊社が一旦、立て替えます。
査定後、ご成約金額が保険対象額に満たなかった場合、ご成約金額より、
各保険金額に対する保険料を、差し引いてのお振込となります。
ご成約金額が保険対象額に満たした場合、、、保険料は差し引きません。
佐川急便 営業所検索 佐川急便 運送保険

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