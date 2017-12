超越瞑想を規則的に実践している米国アイオワ州フェアフィールドのマハリシ経営大学の学生は、他のアイオワ州の大学の対照群の被験者と比べて、二年間の期間に知能が有意に向上しました。この結果は、マハリシ経営大学の学生の知能指数の向上を示す他の二つの研究結果を裏付けるものです。 参考文献 I: Transcendental Meditation and improved performance on intelligence-related measures: A longitudinal study, Personality and Individual Differences 12: 1105-1116, 1991.

参考文献 II: Longitudinal effects of the Transcendental Meditation and TM-Sidhi Programme on cognitive ability and cognitive style, Perceptual and Motor Skills 62: 731-738, 1986.