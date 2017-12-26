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プラン休止のお知らせ

2017年8月05日
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SAKAE/サカエ 【代引不可】中軽量棚NE型 NE-8124 28.0CM 【smtb-kd】 （とり）

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SAKAE/サカエ 【代引不可】中軽量棚NE型 NE-8124 28.0CM 【smtb-kd】 （とり）

公開日：2015年10月12日

富士山が10月11日初冠雪しました。

平年より11日遅く、昨年より5日早かったです。

雪化粧した富士山、すばらしい メガボード（50枚/セット）厚み6mmX幅900mmX長さ1800mm6ｍｍ厚パルプボード最強の強度です。頑丈なだけでなく紙単一だからリサイクルに回せます！（養生材 養生シート 養生大将 引っ越し用品 引っ越し 養生）。

温泉に浸かりながら富士山を眺める・・・最高です 【】オーエスジー（OSG） ［TRSHO3D9.9］ 超硬油穴付き３枚刃メガマッスルドリル３Ｄタイプ 630-7621 【送料無料】。

10月17日、18日は癒し体験イベント（入泉料別途）開催します。

是非、お越し下さいませ 。　　　　

フロント　小笠原

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