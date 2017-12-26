 >  >  > タンガロイ　柄付ＴＡＣミル　VTSD32L190S12S　1台 【オレンジブック掲載商品】

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、赤ちゃんのおむつ交換ができるベビーベッドを備えたトイレのほか、男性用のトイレにもベビーキープを設置しますので、小さなお子様連れのお客様も安心です。
※オストメイトとは： 大腸ガンや膀胱ガンの治療のため、手術で腹部にストーマ（排泄口）をつくった患者さん（人工肛門・人工膀胱所有者）のことを言います。
排泄物を受け止めるための袋（パウチ）の処理等のため、トイレに洗浄装置や汚物流しを必要とします。