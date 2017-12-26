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タンガロイ　柄付ＴＡＣミル　VTSD32L190S12S　1台 【オレンジブック掲載商品】 羽根タイプ [代引不可商品] 高演色UVDL400形Φ125中角27K商品が大好評

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営業時間のご案内

タンガロイ　柄付ＴＡＣミル　VTSD32L190S12S　1台 【オレンジブック掲載商品】 羽根タイプ [代引不可商品] 高演色UVDL400形Φ125中角27Kは大特価でご提供し！

年中無休　※天災、保守、メンテナンス等により、

、臨時休業する場合がございます。

営業時間

9:00～21:00
※一部異なる店舗がございます。
9:00～22:00
※一部異なる店舗がございます。
9:00～21:00
※一部異なる店舗がございます。
9:00～21:00
※link garden HAREBARE-ハレ晴れ-(3番駐車場内コンテナモール)にて営業中
9:00～24:00
9:00～23:00
※「カフェ モリコーネ」は10:00～22:00
9:00～22:00
※「イオン専門店」は10:00～22:00
●水春　平日・土 9:00～25:00　日祝 6:00〜25:00

●B-fit　月～金　10:00～23:00、土10:00～21:00 ◆ RUX-A2000T-L-E ◆ リンナイ ガス給湯器 20号 【送料無料・全国施工対応】お気軽にお問合せください。 リミッタースペースなしBQR8424、日祝 10:00～20:00
　【休館日】5・15・25日

※季節により営業時間が変更になる場合がございます。

ATMの営業時間

ATMイオンモール側イオン側
肥後銀行 ■平日/9:00～21:00
■土日祝/9:00～19:00		 ■平日/9:00～21:00
■土・日・祝/9:00～19:00
熊本銀行 ■平日/9:00～21:00
■土日祝/9:00～21:00		 ■平日/9:00～22:00
■土日祝/9:00～21:00
ゆうちょ銀行 ■平日・土日祝/9:00～21:00 ■平日・土/9:00～22:00
■日・祝/9:00～21:00
イオン銀行 ■平日・土日祝/9:00～21:00
※WAONのチャージが可能です。		 ■平日・土日祝/9:00～22:00
日専連 ■平日・土日祝/9:00～21:00
JAバンク ■平日/10:00～21:00
■土・日・祝/10:00～17:00

※季節により休止する場合がございます。

サービスインフォメーション

新しく登場タンガロイ　柄付ＴＡＣミル　VTSD32L190S12S　1台 【オレンジブック掲載商品】 羽根タイプ [代引不可商品] 高演色UVDL400形Φ125中角27K

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Posted on 2017-12-26 by admin

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、赤ちゃんのおむつ交換ができるベビーベッドを備えたトイレのほか、男性用のトイレにもベビーキープを設置しますので、小さなお子様連れのお客様も安心です。

※オストメイトとは： 大腸ガンや膀胱ガンの治療のため、手術で腹部にストーマ（排泄口）をつくった患者さん（人工肛門・人工膀胱所有者）のことを言います。
排泄物を受け止めるための袋（パウチ）の処理等のため、トイレに洗浄装置や汚物流しを必要とします。

赤ちゃんルーム

1F　1ヶ所／2F　2ヶ所

1F「レストラン」および2F「グルメステーション」と「イオン」に「赤ちゃんルーム」を設置しております。
ベビーベッド、オムツ替えシートや給湯設備を設置しておりますので、お気軽にご利用くださいませ。

喫煙所

1F／2F　各3ヶ所

健康増進法の施行により

  • 取寄せ商品
  • 送料760円
  • 九州（沖縄を除く）全商品送料無料
  • クレジット決済
  • 楽天Edy
  • 楽天バンク決済

領収書に関して



ブランド名称タンガロイ
メーカー在庫有の場合3～8日営業日で出荷

、イオンモール熊本は全館禁煙になっております。
各階数箇所に喫煙室を設けておりますので、喫煙される際は、喫煙室をご利用くださいませ。

インフォメーション

1F

お客さまがより快適に「イオンモール熊本」をお楽しみいただけるよう 【カット無料！】日本で古代から使用されてきた木材。桧(節）集成材　サイズ：厚み25ｍｍ×巾1000mm×長さ1500mm/木材　/カット無料/板/無垢集成材/DIY/日曜大工/木工/棚板/スピーカースタンド/リノベーション、
さまざまなサービスをご案内しています。
ご不明な点はインフォメーションスタッフまでお気軽にお尋ねください。笑顔で対応いたします。

【サービス内容】
◎館内の各種お問い合わせ
◎周辺地理・観光のご案内
◎WAON POINTカードの受付　※個人情報登録のご案内は致しかねます
◎電子マネーWAONカードの販売
◎館内お呼び出し
◎車椅子の貸し出し
◎老眼鏡の貸し出し
◎簡単な手話でのご対応
◎英語・韓国語での簡単なご対応
◎宅急便の承り

※ その他、ご意見・ご要望・店内放送・落とし物や拾い物なども承ります。

ロッカー／冷蔵ロッカー／カートロッカー

ロッカー　1F　3ヶ所／冷蔵ロッカー　1F　1ヶ所／カートロッカー　1F・2F　各3ヶ所

身軽にゆっくりとショッピングをお楽しみいただけるよう、館内にロッカー、冷蔵ロッカー ハピアプレミア　吊戸・3枚片引　5Pデザイン扉セット　2300高　3219幅　ルミホワイト　大建工業の建具、カートロッカーを設置しております。

※ ご利用後 【coordiroom】便器 TOTO　CES9898HM　ネオレスト 一体型便器 AH2Wタイプ ヒーター付便器 水抜併用方式 寒冷地用[♪■]、代金は返却されます。

身障者用専用駐車場

幅の広い駐車場や、車椅子の出し入れに便利な屋根付き駐車場をご用意。

タンガロイ　柄付ＴＡＣミル　VTSD32L190S12S　1台 【オレンジブック掲載商品】 羽根タイプ [代引不可商品] 高演色UVDL400形Φ125中角27K【極美品】

年中無休
※天災、保守、メンテナンス等により、臨時休業する場合がございます。

営業時間

イオンモール専門店街
9:00-21:00
※一部異なる店舗がございます。
レストラン
9:00～22:00
※一部異なる店舗がございます。
フードコート
9:00-21:00
※一部異なる店舗がございます。
楽市楽座
9:00～21:00
※link garden HAREBARE-ハレ晴れ-(3番駐車場内コンテナモール)にて営業中
イオンシネマ
9:00～24:00
蔦屋書店
9:00-23:00
※「カフェ モリコーネ」は10:00～22:00
イオン
9:00～22:00
※「イオン専門店」は10:00～22:00
水春、B-fit
平日・土 9:00～25:00　日祝 6:00〜25:00
月～金　10:00～23:00、土10:00～21:00、日祝 10:00～20:00
【休館日】5・15・25日

ATMの営業時間

肥後銀行
イオンモール側
平日 9:00-21:00
土・日・祝 9:00-19:00
イオン側
平日 9:00-21:00
土・日・祝 9:00-19:00
熊本銀行
イオンモール側
平日 9:00-21:00
土・日・祝 9:00-21:00
イオン側
平日 9:00-22:00
土・日・祝 9:00-21:00
ゆうちょ銀行
イオンモール側
平日・土日祝　9:00～21:00
イオン側
平日・土 9:00～22:00
日・祝 9:00～21:00
イオン銀行
イオンモール側
平日・土日祝　9:00～21:00
※WAONのチャージが可能です。
イオン側
平日・土日祝　9:00～22:00
日専連
イオン側
平日・土日祝 9:00-21:00
JAバンク
イオン側
平日 10:00-21:00
土・日・祝 10:00-17:00

※各専門店営業時間の詳細は各ショップページをご覧ください。
※年末年始･ゴールデンウィーク等、、、休業する場合がございますのでご了承下さい。
※ラストオーダーは店舗により異なります。
※天災･保守･メンテナンス等により臨時休業する場合がございます。
※季節等により営業時間が変更になる場合がございます。

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