 >  >  > タンガロイ　柄付ＴＡＣミル　VTSD32L190S12S　1台 【オレンジブック掲載商品】

、赤ちゃんのおむつ交換ができるベビーベッドを備えたトイレのほか、男性用のトイレにもベビーキープを設置しますので、小さなお子様連れのお客様も安心です。

1F／2F 各4ヶ所

1F 1ヶ所／2F 2ヶ所

1F／2F 各3ヶ所

【サービス内容】 ◎館内の各種お問い合わせ ◎周辺地理・観光のご案内 ◎WAON POINTカードの受付 ※個人情報登録のご案内は致しかねます ◎電子マネーWAONカードの販売 ◎館内お呼び出し ◎車椅子の貸し出し ◎老眼鏡の貸し出し ◎簡単な手話でのご対応 ◎英語・韓国語での簡単なご対応 ◎宅急便の承り