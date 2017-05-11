O'Neill オニール Juniors Johnson Soft パンツ 長ズボン (Ivory)【送料無料】【代引不可】【不可】【05P20Aug16】【0818】

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礼文町の人口推移

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男　 世帯数
4月末 1,303（1） 1,313（18） 2,616（19） 1,314（17）
5月末 1,307（3） 1,321（22） 2,628（25） 1,326（23）
6月末 1,308（3） 1,321（22） 2,629（25） 1,327（23）
7月末 1,309（3） 1,320（22） 2,629（25） 1,323（23）
8月末
9月末
10月末
11月末
12月末
1月末
2月末
3月末
（）内は 外国人数です。。

人口推移及び世帯数（過年度）

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