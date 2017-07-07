 >  >  > THE NORTH FACE BC Duffel M NM81553 (K)ブラック ザック バッグ カバン 【P10】

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活動日記

【都議選】民進党について私の「総括」

2017年7月7日

都議選の民進党について

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、思うことを書きました。

【都議選】カンタンにできる現職の都議会議員の「見抜き方」

2017年6月22日

現職都議会議員の「実績」をカンタンに調査する方法です。

【都議選】渋谷区の都議会議員選挙候補者（予定）一覧【2017】

2017年6月12日

渋谷区議会議員の鈴木けんぽうです。 東京都議会議員選挙 818H [ヘッド別売り] / ZELOS 特注カスタムクラブ 7 タイトリスト 816H N.S.PRO スリーブ付シャフト ユーティリティメタル用 【送料無料】 ニューバランス （27.0cm/ネイビー×シルバー)、、告示まで10日をきりました。 渋谷区でも J.W.ANDERSON ASH 【送料込/送料無料】 HB03JWA ショルダーバッグ （J.W.アンダーソン） 404180 Men's メンズ ホグロフス HANSEN) ウィンド3ウェイコート ダウンジャケット Coat） （Wind ] 送料無料 3WAY ユニセックス) (メンズ [分類:アウトドアウェア (HELLY ヘリーハンセン HH11780 取寄 Patagonia Jkt、、都議選主要候補が出てきたので一覧にしてみます。年齢若い順です。分かるところだけ埋めています。   浜田を最初にす …

全児童生徒タブレット導入について、代々木山谷小の先行導入についてヒアリング

2017年2月20日

タブレット活用について NORTH THE 22/リュック/バッグ/バックパック/2017-2018FW (ノースフェイス) FACE NM71751 アクセス22/Access 【送料無料 シボレー、代々木山谷小学校の先行事例をヒアリングしました。

渋谷区の平成29年度予算案について解説

2017年2月17日

渋谷区の平成29年度予算が公表されましたので、解説動画を作りました。

渋谷で「聖地巡礼」に遭遇しました

2017年2月13日

渋谷でコスプレ聖地巡礼の方々にお会いしました。

2017年2月～3月のインターンシップ生募集

2016年12月20日

2017年2月～3月のインターンシップ生を募集しています。

渋谷区議会における陳情の重みについて

2016年12月5日

渋谷区議会での陳情の取扱いについて私なりに解説してみました。

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