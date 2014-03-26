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ｼﾏﾉ (Shimano)JA-152Q ﾈｸｻｽ･ﾀﾞｳﾝｼﾞｬｹｯﾄ ﾘﾐﾃｯﾄﾞﾌﾟﾛ (NEXUS･ DOWN JAKET LIMITED PRO ) ﾘﾐﾃｯﾄﾞﾌﾞﾗｯｸ M HTN-88 トレッキング 【フラッシュブラック:Mサイズ】店舗新作特集！

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日本の船舶は、「船舶安全法」第１条で

航行に堪えうる性能があって
人命の安全を保てるいろいろな設備がなければ
航行してならないと決められています。

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当たり前ですが、

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、小さい船で遠くまで行っても大丈夫でしょうか？




たくさんの荷物を積んで地球の反対側から
物資を運んでくる大きな船もあります。

また、穏やかなところもあればいつも波がある場所もあります。

何かあった場合に無線や電波で地上やそのほかの船と
連絡を取る必要もあります。
ですから、航行できる範囲が決められている船舶もあります。

そこで航行の区域が船舶安全法施行規則第１条第６，７，８，９号で決められています。
その範囲とは次のように定められています。

遠洋区域 Bonfire Volt Snowboard ジャケット 2013 Burnt/Black S スノーボード パーカー・ジャケットなど ウェア ボード【送料無料】【代引不可】【不可】【05P20Aug16】【0818】、近海区域、沿海区域 STX エスティーエックス Surgeon 300 シニア用 Ice Hockey Stick with 100 Flex & X92 Blade Right-Handed 60インチ シルバー & Green アイスホッケー スティック【送料無料】【代引不可】【不可】【05P20Aug16】【0818】、平水区域

に分類されます。
その範囲ですが、簡単に書きますと、次の範囲になります。

１　遠洋区域
　　すべての水域（世界中どこでもです。）

２　近海区域
　　東経１７５°　東経９４°
　　南緯　１１°　北緯６３°

　　に囲まれた水域、日本から見れば
　　東はミッドウエー島の付近から西はミャンマーのあたり
　　　　南はグアムの南あたりから北はベーリング海付近までの範囲

３　沿海区域
　　わが国の陸岸から２０海里以内の海域

　　前にやりましたよね。
　　１海里（１マイル）は、１，８５２メートル。
　　ですから、３７，０４０メートル。約３７キロですね。

４　平水区域
　　河川，湖沼や港内など法律に基づいて定められた
　　比較的穏やかな水域

となります。海事代理士試験にも出題されていますね。

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