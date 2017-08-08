イベント
夏休み！子ども花あそび教室「プリザーブドフラワーアレンジ」
2017年08月08日 15:00
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|期間
|2017年8月20日（日）
|時間
|14:00～15:30
|料金
|参加費：2,000円（消費税・入館料込み）
|主催者URL
|http://www.fukuokaken-kihinkan.jp/event/detail.html?did=279
|会場
|旧福岡県公会堂貴賓館
|会場URL
|http://www.fukuokaken-kihinkan.jp/
|お問い合わせ
|旧福岡県公会堂貴賓館
プレイス情報PLACE
ＮＴＮ NTN D シリンドリカル NU1017 [新品] 【】 高さ300］［ミドルクラス］
|住所
|福岡市中央区西中洲6-29
|TEL
|092-751-4416
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