洗面化粧台ノーリツキューボ LMM-71H・LMAB-70MYWN-L21P 両開き扉タイプ・ニースペースタイプ 間口：750mm 3285ZA カード決済OK！ リフォーム正規アウトレット通販

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製品特徴LIXIL 洗面化粧台 PVシリーズ 間口750mm PVU-754 MPV-753TY PVN-755S / 基本的な使い方 / ファームウェアアップデート

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 / サポート

「Pocket GPS S1 (PG-S1)」は128x128ピクセルカラー液晶を搭載したポータブルGPSロガーです。。デジタルカメラと一緒にPG-S1を持ち歩いて写真にGPS情報を追加すれば、どこで撮った写真か地図上で一目瞭然！　撮影場所だけでなく移動ルートも地図上で確認できるので、楽しい想い出が情報満載のデジタルデータに早変わり！　blogに、ビジネスに、大胆な迷子の自慢に！GPSがあるだけで、アウトドアがもっと楽しくなる！

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Pocket GPS S1(以下本機)とPCを接続しGoogle Earth™に対応したKML(KMZ)ファイルを作成するためにはデータ結合ツール「Storyish」のインストールが必要です。 以下の手順でインストール作業を行ってください。
※Google Earth™を利用するためには別途Google Earth™のダウンロードとインストールが必要です。Google Earth™のダウンロードやインストール方法については、Google Earth™の公式サイト”

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http://earth.google.com/intl/ja/”をご参照ください。
  1. 付属のUSBケーブルを使用して本機を対応OSがインストールされたPCに接続すると、本機は通常のUSBメモリなどと同様にリムーバブルディスクとして認識されます。


  2. PC Toolsフォルダのsetup.exeを実行します。


  3. そのまま「NEXT」ボタンをクリックします。


  4. プログラムをインストールするフォルダを指定します。通常はそのまま「Next」ボタンをクリックします。


  5. 「Next」ボタンをクリックすると、必要なファイルのコピーが開始されます。


  6. 必要なファイルのコピーが終了したら「閉じる」ボタンを押してインストールを完了します。


データ結合ツール「Storyish」の使用方法

データ結合ツール「Storyish」を使用し、本機で記録した位置情報(GPSログ)データと位置情報データ記録中にデジタルカメラなどで撮影した写真データをPCに取り込んで結合作業をすることにより、Google Earth™で利用可能なKML(KMZ)ファイルを作成することが出来ます。

  1. PCのデスクトップ上に作成された StoryishのショートカットアイコンをダブルクリックしStoryishを起動します。
    ←デスクトップ上のLocation Plusアイコンをダブルクリック

  2. 初回起動時のみ、表示言語設定を求めるウインドウメッセージが表示されます。
    OKボタンを押し次へ進みます。


  3. 「Setting」タブ内のLanguageメニューから「Japanese」を選択し「Set Language」ボタンを押すと、画面表示が日本語に切り替わります。


  4. 「メイン」タブ内の画像ファイル取り込みボタンを押します。


  5. デジタルカメラなどで撮影した写真データを指定して「開く」ボタンを押します。
    ※同一フォルダ内の複数ファイルを一度に指定することも出来ます。


  6. 写真データが取り込まれ、リストにファイルが追加されたことを確認したら、本機をPCと接続して「GPSログデータ取り込み」ボタンを押します ハピアベイシス　巾広引戸・片引　24デザイン扉セット　2000高　1875幅　錠なし・明かり窓なし　ミルベージュ　大建工業の建具。


  7. 「取り込み開始」ボタンを押します。


  8. そのまま「閉じる」ボタンを押すと、本機に記録された位置情報データ(GPSログ)の取り込みが実行されます。


  9. KML(KMZ)ファイルを作成するため、「結合する」ボタンを押します。


  10. 「KMLファイル作成」チェックボックスにチェックを入れ、「KML/KMZ保存ファイル名」欄に保存するファイル名を指定してから「保存」ボタンを押すとファイルの作成が開始されます。


    「保存先の変更」で作成ファイルの保存場所を任意の場所に指定する事が可能です。
    「URL:」欄にhttp:から始まるURLを指定する事で、画像ファイルのリンク先(URL)の絶対指定が可能です。blog等にデータを公開する際に、KMLファイルのアップロード先と画像ファイルのアップロード先が異なる場合などに活用できます。
    ※空欄の場合、KMLファイルと同じ場所が指定されます。
    「WIDTH」の数値を変更する事で写真のポップアップサイズを変更する事が可能です。
    KMZファイル作成のチェックボックスを有効にする事で、ログデータと画像データが1つのアーカイブとなるKMZ形式での出力も同時に行われます。

  11. 取り込んだ写真データとKMLファイルは、保存先を変更していない場合は「ピクチャ」フォルダに保存されます。
    ※WindowsXPの場合は「マイ ピクチャ」フォルダに保存されます。


    作成されたKML/KMZファイルをダブルクリックするか、Google Earth™から読み込むと、位置情報データ(GPSログ)と写真データが連動して表示されます。

GPSレシーバーとして使用するには

本機のGPSレシーバーモードとして使用するためには以下の作業が必要です。

□Windows用通信ドライバのインストール

  1. 下記リンク先からWindows用通信ドライバをダウンロードします。
    USB-Driver-Installer.zip (zip形式書庫ファイル)
  2. ダウンロードした書庫内の USB-Driver-installerフォルダを開きます YKKAP窓サッシ 引き違い窓 フレミングJ[複層防音ガラス] 2枚建 半外付型[透明5mm+透明4mm]：[幅2820mm×高1170mm]【YKK】【窓サッシ】【防音サッシ】【防音窓】【ペアガラス】。
  3. 32bit版Windowsの場合はInstallDriver.exeを、64bit版Windowsの場合はinstalldrv64.exeを実行します 洗面化粧台ノーリツキューボ LMM-71H・LMAB-70MYWN-L21P 両開き扉タイプ・ニースペースタイプ 間口：750mm。
  4. 自動的に適切なドライバが組み込まれ、以下のようなウインドウが表示されます(WindowsVistaの例)。
  5. 「Exit」を押しウインドウを閉じ、インストール完了です。

□GPSレシーバーを有効にする

  1. 本機のMODEボタンを押して、Select Menu画面に切り替えます。
  2. +、-ボタンでSetting&Statusを選択してOKボタンを押します。
  3. SettingメニューでGPS Receiverを選択してOKボタンを押します。
  4. Yes USBを選択してOKボタンを押します。
    ※GPS Receiverモード動作中はマスストレージ機能は無効となり、パソコンに接続してもリムーバブルディスクとして認識しません。

□インストール後の確認

  1. GPSレシーバーモードの本機をパソコンに接続した際、デバイスマネージャ上でCOMポートとして認識していれば正常です。

    ※割り当てられるCOM番号(上記例では6)はパソコン環境により異なります。

AGPSデータの更新方法

本機はAGPSに対応しており、パソコンを用いてデータ更新を行う事によりGPS衛星の捕捉速度を向上させる事が可能です。

□更新手順について

  1. 「GPSレシーバーとして使用するには」の手順を参考に、パソコンへCOMドライバ(Windows用通信ドライバ)をインストールします。
  2. GPSレシーバーを有効にした状態で本機をパソコンへ接続します。
  3. 以下からADGPS更新アプリケーションをダウンロードし、PocketGPS_S1_AGPS.exeを実行します。
    PocketGPS_S1_AGPS.zip
  4. 「Scan COMPORT」ボタンを押し、その後「Update AGPS」を実行します。
  5. ウインドウ下部の進行バーが進み、データ更新が行われます。
    ※このとき本機の接続を解除しないで下さい。故障の原因となります。
  6. 「Updata AGPS DATA Complete!」が表示されれば作業完了です。
    下記画の例で「2010-6-9 17:59:46」の部分が更新データの有効期限となります。
    ※ADGPS情報は本機の動作に必ず必要な情報ではありませんので、ADGPSデータが無い又は期限切れの状態でも本機は正常に動作いたします。

Q&A

本製品に関するQ&Aをまとめております。Q&Aをご覧頂いても解決しない問題点につきましてはユーザーサポート対応窓口よりお問い合わせください。

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