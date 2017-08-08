イベント

2017年08月08日 15:00

天神中央公園の一角にある重要文化財「旧福岡県公会堂貴賓館」では ▼米栂（ベイツガ）無垢材フリーカット（厚さ25×巾700×長さ1000mm）▼DIY専用木材 ｽｰﾊﾟｰｾｰﾙ★当店限定★ｴﾝﾄﾘｰでﾎﾟｲﾝﾄ最大30倍 12/2 19:00～12/7 1:59まで東リ クッションフロアH セルベジャンテ 色 CF9066 サイズ 182cm巾×9m 【日本製】【10P02Dec17】、子ども向け夏休み企画として ｽｰﾊﾟｰｾｰﾙ★当店限定★ｴﾝﾄﾘｰでﾎﾟｲﾝﾄ最大30倍 12/2 19:00～12/7 1:59まで東リ クッションフロアH コルク 色 CF9061 サイズ 182cm巾×9m 【日本製】【10P02Dec17】、8月20日（日）にプリザーブドフラワーを使ったキュートなアレンジメントのレッスンが開催されます。

夏休みの自由工作にもぴったりで YKKAP窓サッシ 引き違い窓 フレミングJ[複層防音ガラス] 2枚建[面格子付] 井桁格子[半外付型][透明5mm+透明3mm]：[幅730mm×高1170mm]【アルミサッシ】【格子付き窓】【面格子付き引違い窓】【防音サッシ】 [スーパーセール中エントリーしてポイント5倍]二重窓 内窓 プラマードU YKKAP 2枚建 Low-E(断熱･遮熱)複層ガラス W550～600 H1001～1100mm

、手ぶらで参加できます！ぜひ親子で素敵な夏の思い出にフラワーアレンジを楽しんでください♪※中学生以下のお子様対象のイベントです。なお 安全ネット 転落防止用 落下防止用 網 目合：15mm｜18）幅（cm）：300～399×長さ（cm）：200～299｜色：白 アズワン（AS ONE） ＨＰ滅菌バッグ ２５０×５０×３７０ｍｍ ５００枚入（0-198-27）、6歳未満のお子様は保護者同伴でお願いします。