イベント
夏休み！子ども花あそび教室「プリザーブドフラワーアレンジ」
2017年08月08日 15:00
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※中学生以下のお子様対象のイベントです。なお 安全ネット 転落防止用 落下防止用 網 目合：15mm｜18）幅（cm）：300～399×長さ（cm）：200～299｜色：白 アズワン（AS ONE） ＨＰ滅菌バッグ ２５０×５０×３７０ｍｍ ５００枚入（0-198-27）、6歳未満のお子様は保護者同伴でお願いします。
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|期間
|2017年8月20日（日）
|時間
|14:00～15:30
|料金
|参加費：2,000円（消費税・入館料込み）
|主催者URL
|http://www.fukuokaken-kihinkan.jp/event/detail.html?did=279
|会場
|旧福岡県公会堂貴賓館
|会場URL
|http://www.fukuokaken-kihinkan.jp/
|お問い合わせ
|旧福岡県公会堂貴賓館
プレイス情報PLACE
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|住所
|福岡市中央区西中洲6-29
|TEL
|092-751-4416