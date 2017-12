 >  >  > 【エントリーでポイント5倍！】【ＺＥＴＴ/ゼット】 グラウンドコート BOG500

People with the creative skill set are in quest of career options which provide them the canvases to create master pieces. We at CG Mantra provide such platform to the students with a wide range of job alternatives and prepare them to make their landing easier in News & Radio Channels, Production Houses, ad agencies, animation industry etc.

CG Mantra is a leading Mass Communication & Animation Institute, established in 2009 by Chronicle Group. The group has more than two decades of successful history in Education sector and is well-known as the trend setter in media career. Their journey started with the IAS Academy to nurture the Civil service Aspirants at pan India level and couple of years back with another landmark in the form of CG Mantra.

CG Mantra offers various degree programmes, short term programmes and diplomas in Mass Communication and Animation. We provide students good exposure through the modern technologies and infrastructure designed as per the current trends which make students compatible on the professional front. We have TV/Radio studios; editing room, labs, a well stocked library and well equipped production rooms. These are some reasons which listed us in top Mass Communication & Animation Institutes in Delhi/NCR and with these facilities students can find a perfect blend of creativity and modern technology along with their studies and polished their skills to prove them on professional ground.