－[22038]700C クロスバイク 6段変速 TRAILER ピンク　TR-C7003-PK　※直送・代引不可 軟式用バット CLK-F 前後キャリパーブレーキ

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塾長ブログ

今日はＹ君入塾！

投稿日 : 2017年3月17日 最終更新日時 : 2017年3月17日 作成者 : toride-admin カテゴリー :

昨日、体験にきてくれたＹ君。すっかりショウイン式にはまってくれて、

、、今日からやる気満々です。終わってみると、一時間はあっという間だったとのこと♪　この集中力なら成績はグングン上がっていくよ。これから一緒に頑張っていこう！（集中している姿、写真撮り忘れちゃいました・・・）

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