Assali レディース ドレス ワンピース 送料無料 Nude Glass Dress Bright 'Marsipan ブルゾン

|一般料金
|団体料金（15名以上）
|大人
|720円
|550円
|高校生
|600円
|400円
|中学生
|400円
|300円
|小学生
|300円
|200円
|幼児（3歳以上）
|100円
|100円
展望台入場券は3階「展望台入場券売場」で購入いただけます。
1階または地下からは、エレベーターで3階までお越しください。
※引率同行者（先生・父兄等）は大人料金の半額。
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開業55周年の際に大人気だった「王様（キング）父さん」付プランが復活!!
売店では販売しない、激レア「父さんグッズ」がついた展望台入場券。価格もお得！！
※「王様（キング）父さんストラップ」のみの販売は行いません。
※他割引券との併用はできません。
日本夜景遺産に認定された「夜」の景色はもちろんだけど、大通公園の景色が一望できる「昼」も見てみたい！
そんな願いがかなえるお得なチケットが誕生しました。
札幌の歴史と眺望のひとこまを味わうことができる共通入場券です。札幌を訪れたときには、この2ヶ所は外すことはできないピンスポット。忙しいビジネスマンなどや、時間がとれない駆け足観光の場合もぜひご利用下さい。
※時計台⇔テレビ塔 徒歩5～7分（観覧時間は除く）で往来できます。
人口約190万人の札幌市は、全国でも5番目の大都市です。
大通公園を中心に、東西南北に美しい都市景観がありながら、車で30分も走ると緑豊かな自然が広がる、北海道経済の中心的存在です。
「さっぽろセレクト」は、市内から約30分圏内の観光施設を3カ所選んで散策していただく、お得なプランです。
是非、この機会に「さっぽろセレクト」をご利用ください。
「もいわ山ロープウェイ」とBコースの6カ所の施設の中から2カ所選択。
例えば、「もいわ山ロープウェイ」＋「北海道開拓の村」＋「さっぽろテレビ塔」で、
通常大人3,220円が2,300円で920円もお得
もいわ山ロープウェイ
6カ所の施設の中から3カ所選択。例えば、「さっぽろテレビ塔」＋「羊ヶ丘展望台」＋「北海道開拓の村」で、
通常大人2,040円が1,350円で690円もお得
『日本夜景遺産』にも登録されている「さっぽろテレビ塔 展望台」からのパノラマ夜景を独占してみませんか？
大好きなあの人への告白やプロポーズ、記念日のサプライズに。。。