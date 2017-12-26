Assali レディース ドレス ワンピース 送料無料 Nude Glass Dress Bright 'Marsipan ブルゾン

得だねチケット「さっぽろセレクト」

札幌の観光施設を自由に選んで思いっきり満喫。

人口約190万人の札幌市は、全国でも5番目の大都市です。

大通公園を中心に、東西南北に美しい都市景観がありながら、車で30分も走ると緑豊かな自然が広がる、北海道経済の中心的存在です。

「さっぽろセレクト」は、市内から約30分圏内の観光施設を3カ所選んで散策していただく、お得なプランです。

是非、この機会に「さっぽろセレクト」をご利用ください。