Assali レディース ドレス ワンピース 送料無料 Nude Glass Dress Bright 'Marsipan ブルゾン

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展望台入場料金
 一般料金団体料金（15名以上）
大人720円550円
高校生600円400円
中学生400円300円
小学生300円200円
幼児（3歳以上）100円100円

展望台入場券は3階「展望台入場券売場」で購入いただけます。
1階または地下からは、エレベーターで3階までお越しください。

学生グループ割引現地学習・修学旅行者対象
  • 高校生
    400円
  • 中学生
    300円
  • 小学生
    200円

※引率同行者（先生・父兄等）は大人料金の半額。

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障がい者割引
身体障がい者手帳・精神障がい者保健福祉手帳・療育手帳をお持ちの方は、そのご提示で一般料金の半額。
（介護者はご本人様1名につき1名半額）
札幌市民敬老優待割引
札幌市にお住いの70歳以上のお客様は入場料を半額。
（入場の際、年齢及び住所の確認できるもの（身分証明書、郵送物など）をご提示ください）

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  1. 開業55周年記念
    テレビ父さんマスコット付特別展望入場券

    開業55周年の際に大人気だった「王様（キング）父さん」付プランが復活!!
    売店では販売しない、激レア「父さんグッズ」がついた展望台入場券。価格もお得！！

    • 価格
      一般：900円、高校生：800円、中学生：600円、
      小学生：500円、幼児：300円

    ※「王様（キング）父さんストラップ」のみの販売は行いません。
    ※他割引券との併用はできません。


    ※個数に限りがございます 。品切れの際は販売を中止させていただきます。

  2. 昼・夜チケット お一人様2回展望！札幌の景色を満喫

    日本夜景遺産に認定された「夜」の景色はもちろんだけど、大通公園の景色が一望できる「昼」も見てみたい！
    そんな願いがかなえるお得なチケットが誕生しました。

    • 販売価格
      大人1,100円、高校生800円、
      中学生600円、小学生400円
    • 販売場所
      3階インフォメーション
      ※雪まつり期間中は1階にて販売いたします。
    • 有効期間
      発券日より3日間

  3. 「札幌市時計台」・「さっぽろテレビ塔」共通入場券

    札幌の歴史と眺望のひとこまを味わうことができる共通入場券です。札幌を訪れたときには、この2ヶ所は外すことはできないピンスポット。忙しいビジネスマンなどや、時間がとれない駆け足観光の場合もぜひご利用下さい。

    • 対象区分
      大人（高校生以下は時計台入場料が無料のため設定がありません）
    • 販売場所
      時計台とテレビ塔の3階インフォメーション
      ※雪まつり期間中は1階にて販売いたします。
    • 販売価格
      大人800円（通常料金920円を割引）
    • 販売（有効）期間
      2017年04月01日～2018年03月31日

    ※時計台⇔テレビ塔 徒歩5～7分（観覧時間は除く）で往来できます。

  4. 得だねチケット「さっぽろセレクト」
    札幌の観光施設を自由に選んで思いっきり満喫。

    人口約190万人の札幌市は、全国でも5番目の大都市です。
    大通公園を中心に、東西南北に美しい都市景観がありながら、車で30分も走ると緑豊かな自然が広がる、北海道経済の中心的存在です。
    「さっぽろセレクト」は、市内から約30分圏内の観光施設を3カ所選んで散策していただく、お得なプランです。
    是非、この機会に「さっぽろセレクト」をご利用ください。

    • 販売価格
      Aコース｜2,300円（大人）
      Bコース｜1,350円（大人）
    • 販売場所
      3階インフォメーション
      ※雪まつり期間中は1階にて販売いたします。
    • 販売（有効）期間
      2017年04月01日～2018年03月31日

  5. 得だねチケット「さっぽろセレクト」Aコース

    「もいわ山ロープウェイ」とBコースの6カ所の施設の中から2カ所選択。
    例えば、「もいわ山ロープウェイ」＋「北海道開拓の村」＋「さっぽろテレビ塔」で、
    通常大人3,220円が2,300円で920円もお得
    もいわ山ロープウェイ

  6. 得だねチケット「さっぽろセレクト」Bコース

    6カ所の施設の中から3カ所選択。例えば、「さっぽろテレビ塔」＋「羊ヶ丘展望台」＋「北海道開拓の村」で、
    通常大人2,040円が1,350円で690円もお得

  1. 展望台貸切りプラン

    『日本夜景遺産』にも登録されている「さっぽろテレビ塔 展望台」からのパノラマ夜景を独占してみませんか？
    大好きなあの人への告白やプロポーズ、記念日のサプライズに。。。

    詳細はこちら

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