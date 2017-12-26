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サービス提供会社：株式会社ネットプロテクションズ / 取扱代理店：オリックス株式会社

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「FREX B2B 後払い決済」とは、掛売りをアウトソースできる決済サービスです。
物販ビジネス、継続課金ビジネス（クラウドサービスや広告など継続、または従量課金サービス）、カタログ通販、

、対面販売など、あらゆる販売形態で活用できます。
特に、顔の見えない取引先にも与信でき、小額取引にも対応できるため、さまざまな通販ビジネスで利用されています。
買い手企業は企業情報登録などの手間が不要で、すぐに取引を開始できるため、販売のチャンスを逃しません。

「FREX B2B 後払い決済」は、 、NPが貴社に対し購入代金全額を立替払いし、支払い遅延、未払い、倒産などあらゆるケースにおいて、未回収リスクを100％保証します。

※キャンセルや返品になったご注文、購入者さまとのトラブルが解消しないご注文については、対象外となります。
※取り組みには、貴社に対しての審査があります。

与信、請求書発行、入金管理 、督促、回収、お問い合わせ対応など、決済に関わる煩雑な業務をすべて、NPが一括でお引き受けします。貴社にノウハウや体制がなくても、掛売りをはじめられます。

買い手企業は個人事業主さま、直接お会いしていない企業さま、、、初めての取引相手でも取り組み可能です。
取引情報のみで与信しますので買い手企業は登録手続きも不要。与信通過率実績は98％。ちょっとあたらしい「買い手フリー」の決済サービスです。

※買い手企業さまの与信審査が必要です。審査の結果によっては承れない場合もごさいます。

■お問い合わせ
取扱代理店：オリックス株式会社
〒261-8501 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目3番地 幕張テクノガーデンCB棟4F
TEL:043-351-8070 FAX:043-272-5184 9:00～17:00（土・日・祝日を除く）
E-mail: kouiki_biz@orix.jp

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