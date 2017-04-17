 >  >  > 【ふるさと納税】A249 金彩盃　赤　HA-05-1

こんにちは！はてな東京オフィスでアプリケーションエンジニアをしている id:KGA です。

はてなで毎週開催している技術勉強会で「リモートチームでの働き方」と題し、自分以外のメンバーが全員京都オフィスにいるチームで2年間仕事をしてきた経験から心がけるようになったことを発表しました。今回はその発表資料を公開します。

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最近では東京オフィスにもエンジニアやデザイナーなどの開発メンバーが増えてきましたが、それでもまだ半数以上のメンバーが京都オフィスに勤務しているというチームも少なくありません。。どのチームも規模や状況によって試行錯誤しながら様々な取り組みをし、働きやすいチームを作ることを目標に東京・京都双方で力を合わせ日々改善を行っています 伝統工芸 九谷焼【酒器/日本酒】ぐい呑・金襴手松竹梅/高聡文 作〈桐箱紐通し〉国産品【ku-ki】。

僕自身、入社当初から東京オフィスに1人だけというチームで働いていて、やはり最初は大小様々な問題に直面しました。そんな中で他のチームで同じような悩みを抱えていた同僚に相談したり、チームメイトと改善案を出し合っていろいろな取り組みをしていくうちに、今ではほとんど不安などなく働くことができています 【まとめ買い10個セット品】和食器 織部 フグヒレ酒 35Q276-32 まごころ第35集 【キャンセル/返品不可】【道具屋】。

。そんな状況で考えるようになってきたことをまとめ、今回発表しました。これらの考え方はあくまで一例に過ぎず人によっては合わないようなことも中にはあるかと思いますが、同じようにリモートワークをしている方の参考や助けになれば幸いです 最大400円OFFクーポン配布 シャトー・レオヴィル・ポワフェレ[2012]。

また、過去に Hatena Developer Blog にて書かれたリモートワークに関する具体的な取り組みの例を以下に挙げますので合わせてご覧いただければと思います。