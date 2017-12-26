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ブックスタート絵本講座

本を開いて優しく語りかけてもらうひととき、
それは、赤ちゃんにとって、心の成長に欠かすことのできない、
人への信頼感とあたたかな心を育む大切な時間です。
また、大人にとっても、
かわいい赤ちゃんとの楽しくかけがえのないふれあいの時間です。
図書館では、浦安市ブックスタート事業の一環として「ブックスタート絵本講座」を開催いたしております。どうぞお気軽にお越しください。

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保護者が赤ちゃんと本を通して楽しい時間を分かち合うことを援助する運動で、
1992年にイギリスで始まりました。
出生児に絵本を手渡し、保護者に絵本の読み聞かせの大切さを伝える活動をしています。
日本では、2000年の子ども読書年をきっかけに 、 、各地でこの活動が始まりました。

開催日・時間など

日時・対象者の住所
毎月第２金曜日
13:15～13:45（海楽・美浜・富岡・東野・弁天・舞浜・鉄鋼団地・千鳥・港）
14:00～14:30（日の出・明海・高洲・今川・入船）
14:45～15:15（堀江・富士見）
15:30～16:00（当代島・北栄・猫実）
＊指定された時間に都合がつかない場合は、

、他の回にご参加できます。
対象
満４ヶ月の赤ちゃんと保護者
（対象者には健康増進課から案内が郵送されます）
会場
浦安市立中央図書館　２階　視聴覚室
※指定日に参加できない場合は、、、次月以降にご参加ください。


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