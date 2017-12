Hurley Micro Board Short - Men's Bright Crimson アウトドア メンズ 男性用 短パン ショートパンツ ズボン Insulated One asahikoyo







海飯一膳(めかぶ・いか・とび卵)65g 薄味仕立ての三陸産めかぶに、歯ごたえの良いとび卵、いかをのせました。添付のかつおだしでお召し上がり下さい。

(*写真はご飯盛付例です。) 300円(税別) 数量

便利な食べ切りサイズ

【原材料名】めかぶ(国内産)、いか(国内産)、トビウオ卵(ペルー産)、醤油(大豆・小麦を含む)、ふかひれ風ゼラチン加工食品、食塩、たんぱく加水分解物、かつお節エキス、醸造酢/ソルビトール、調味料(アミノ酸等)、酒精、トレハロース、ゲル化剤(アルギン酸Na)、着色料(アナトー、パプリカ色素、紅麹)、孟宗竹抽出物、保存料(ソルビン酸K)、かつおたれ[食塩・砂糖・かつお節エキス(枕崎産)・醤油(大豆・小麦含む)・植物たんぱく加水分解物・魚醤/調味料(アミノ酸等)・酸味料・ビタミンB1]

【内容量】海藻加工品65g グレート クオリティー ボート カバー フィット ナイトロ by トラッカー マリーン Tournament プロ 1989 (海外取寄せ品)、たれ4g

【賞味期限】製造日より90日

【保存方法】-18℃以下で保存して下さい。

【発送方法】冷凍

※本品は、製造より店頭に並べられるまで、冷凍保管扱いで流通しております。

お買上げ後は、冷凍庫に入れ、賞味期限までにお召上がり下さい。

お召上がる前日に冷蔵庫で解凍後、冷蔵(10℃以下)で保管し解凍日を含め2日以内にお召上がり下さい。

なお、一度解凍された商品の、再凍結は商品が劣化しますのでおやめ下さい。

【商品名】海藻加工品【内容量】海藻加工品65g、たれ4g【賞味期限】製造日より90日【保存方法】-18℃以下で保存して下さい。【発送方法】冷凍※本品は、製造より店頭に並べられるまで、冷凍保管扱いで流通しております。お買上げ後は、冷凍庫に入れ、賞味期限までにお召上がり下さい。お召上がる前日に冷蔵庫で解凍後、冷蔵(10℃以下)で保管し解凍日を含め2日以内にお召上がり下さい。なお、一度解凍された商品の、再凍結は商品が劣化しますのでおやめ下さい。また、その際メーカー保証は致しかねます。