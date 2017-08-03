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シャルロッテ団長が水着SSRだったら水豚二号より遥かに回るのにな



回るかぁ？
この間のイベで叩かれてただろ


推しも上位にいたし普通にクッソ回ると思うぞ


推しキャラ人気10位だったのご存知でない？
そこらの雌ドラフよりは全然人気だわ

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