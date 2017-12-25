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これまでに宇宙に行った人は何人いるのですか？

宇宙飛行士について

2016年10月16日（日）　更新
A

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※1：宇宙へ行った人とは EVISEN / EVI-LOGO RED - 8.0inch、高度100kmを越えたことを意味し、弾道飛行を含みます。
※2：同一の人物が2回以上飛行した場合は重複して数えていません。

これまでに宇宙に行った人の数 （2016年11月現在）
国名男性女性合計
アメリカ 292 46 338
ロシア（旧ソ連） 116 4 120
日本 9 2 11
ドイツ 11 0 11
フランス 9 1 10
中国 8 2 10
カナダ 7 2 9
イタリア 6 1 7
ブルガリア 2 0 2
オランダ 2 0 2
ベルギー 2 0 2
イギリス 1 1 2
ハンガリー 2 0 2
カザフスタン 2 0 2
インド 1 0 1
スペイン 1 0 1
スイス 1 0 1
オーストリア 1 0 1
ウクライナ 1 0
チェコ 1 0 1
ポーランド 1 0 1
ルーマニア 1 0 1
スロバキア 1 0 1
ベトナム 1 0 1
モンゴル 1 0 1
メキシコ 1 0 1
キューバ 1 0 1
サウジアラビア 1 0 1
シリア 1 0 1
アフガニスタン 1 0 1
南アフリカ 1 0 1
イスラエル 1 0 1
ブラジル 1 0 1
スウェーデン 1 0 1
マレーシア 1 0 1
韓国 0 1 1
デンマーク 1 0 1
合計 490 60 550
延べ人数 1241


【出典】

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