宇宙飛行士について
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※1：宇宙へ行った人とは EVISEN / EVI-LOGO RED - 8.0inch、高度100kmを越えたことを意味し、弾道飛行を含みます。
※2：同一の人物が2回以上飛行した場合は重複して数えていません。
|国名
|男性
|女性
|合計
|アメリカ
|292
|46
|338
|ロシア（旧ソ連）
|116
|4
|120
|日本
|9
|2
|11
|ドイツ
|11
|0
|11
|フランス
|9
|1
|10
|中国
|8
|2
|10
|カナダ
|7
|2
|9
|イタリア
|6
|1
|7
|ブルガリア
|2
|0
|2
|オランダ
|2
|0
|2
|ベルギー
|2
|0
|2
|イギリス
|1
|1
|2
|ハンガリー
|2
|0
|2
|カザフスタン
|2
|0
|2
|インド
|1
|0
|1
|スペイン
|1
|0
|1
|スイス
|1
|0
|1
|オーストリア
|1
|0
|1
|ウクライナ
|1
|0
|１
|チェコ
|1
|0
|1
|ポーランド
|1
|0
|1
|ルーマニア
|1
|0
|1
|スロバキア
|1
|0
|1
|ベトナム
|1
|0
|1
|モンゴル
|1
|0
|1
|メキシコ
|1
|0
|1
|キューバ
|1
|0
|1
|サウジアラビア
|1
|0
|1
|シリア
|1
|0
|1
|アフガニスタン
|1
|0
|1
|南アフリカ
|1
|0
|1
|イスラエル
|1
|0
|1
|ブラジル
|1
|0
|1
|スウェーデン
|1
|0
|1
|マレーシア
|1
|0
|1
|韓国
|0
|1
|1
|デンマーク
|1
|0
|1
|合計
|490
|60
|550
|延べ人数
|1241
【出典】
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