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※1：宇宙へ行った人とは EVISEN / EVI-LOGO RED - 8.0inch、高度100kmを越えたことを意味し、弾道飛行を含みます。

※2：同一の人物が2回以上飛行した場合は重複して数えていません。

これまでに宇宙に行った人の数 （2016年11月現在） 国名 男性 女性 合計 アメリカ 292 46 338 ロシア（旧ソ連） 116 4 120 日本 9 2 11 ドイツ 11 0 11 フランス 9 1 10 中国 8 2 10 カナダ 7 2 9 イタリア 6 1 7 ブルガリア 2 0 2 オランダ 2 0 2 ベルギー 2 0 2 イギリス 1 1 2 ハンガリー 2 0 2 カザフスタン 2 0 2 インド 1 0 1 スペイン 1 0 1 スイス 1 0 1 オーストリア 1 0 1 ウクライナ 1 0 １ チェコ 1 0 1 ポーランド 1 0 1 ルーマニア 1 0 1 スロバキア 1 0 1 ベトナム 1 0 1 モンゴル 1 0 1 メキシコ 1 0 1 キューバ 1 0 1 サウジアラビア 1 0 1 シリア 1 0 1 アフガニスタン 1 0 1 南アフリカ 1 0 1 イスラエル 1 0 1 ブラジル 1 0 1 スウェーデン 1 0 1 マレーシア 1 0 1 韓国 0 1 1 デンマーク 1 0 1 合計 490 60 550 延べ人数 1241



【出典】