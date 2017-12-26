【promark】プロマーク バッティングトレーナートス対面２ ht-89【コンビニ受け取り不可】 【ジャケット】 N.S.PRO950GH DHハンドル

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診療受付時間
午前/8：00～11：00
午後/12：30～15：30
※受付時間は、曜日、診療科によって異なります。
お支払いは全て現金かクレジットカードでお願いします。
下記のとおり室料差額として別途料金を申し受けます。
|個室料金（希望者のみ）
|特別室（5室）
|1日あたり20,000円（税別）
|個室（75室）
|1日あたり7,000円（税別）
※国家公務員共済組合の組合員および被扶養者は３割引になっております。
日用品としてご持参いただくものは、次のようなものです。
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面会時間は患者さんの治療と安静を考えて次のようになっております。
面会時間 10：00～20：00 ※病状によって、面会をお断りすることがあります。 ※法定伝染病患者さんの病室では、面会をお断りしています。
8:00～22:00 30分 200円
22:00～ 8:00 60分 100円
|住所
|札幌市中央区北4条西7丁目1-1
|駐車可能台数
|38台
|車両制限
|高さ2.1m、長さ5.0m、幅1.9m、重量2.5t
|入出庫可能時間
|24時間入出庫可能
8:00～22:00 30分 200円
22:00～ 8:00 60分 100円
|住所
|札幌市中央区北4条西6丁目3
|駐車可能台数
|287台
|車両制限
|高さ2.1m、長さ5.0m、幅1.9m、重量2.5t
|入出庫可能時間
|24時間入出庫可能
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