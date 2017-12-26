キュール レディース トップス Ｔシャツ【Vega L/S Henley】Cream Purple 【White Abstract

正規キュール レディース トップス Ｔシャツ【Vega L/S Henley】Cream Purple 【White Abstract
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アクセス
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- JR、東京メトロ丸ノ内線・有楽町線・副都心線「池袋駅」より徒歩4分
駐車場のご案内
- 入出庫可能時間 / 7：00～23：00
駐車料金 / 300円（税込）30分
駐車台数 / 49台
最大料金 / 普通車 駐車後12時間 1,200円（税込）
ハイルーフ車 駐車後12時間 1,500円（税込）
車高制限 / 高さ2.2m、幅2.0m、長さ5.0m、重量2.0t
※営業時間終了後の在車については通常料金が加算されます
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- 池袋グローブ
- 東京都豊島区東池袋1-21-4
“国籍を問わず、あらゆる世代の方々にお越しいただきたい”との思いを込めて“Globe＝地球”と名付けられた『池袋グローブ』は、地下3階 、地上6階建。サンシャイン60通りから、それぞれの店舗に直接アクセスできる入口を設け、利便性も抜群。
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- お問い合わせ
- 各店舗にお問い合わせください
- 営業時間
- ※店舗により異なります
■休館日
2017年12月末まで全館休館の予定はございません。
※各店舗の営業日、
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