キュール レディース トップス Ｔシャツ【Vega L/S Henley】Cream Purple 【White Abstract

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  • JR、東京メトロ丸ノ内線・有楽町線・副都心線「池袋駅」より徒歩4分

駐車場のご案内

  • 入出庫可能時間 / 7：00～23：00
    駐車料金 / 300円（税込）30分
    駐車台数 / 49台
    最大料金 / 普通車 駐車後12時間 1,200円（税込）
    　　　　　　　 ハイルーフ車 駐車後12時間 1,500円（税込）
    車高制限 / 高さ2.2m、幅2.0m、長さ5.0m、重量2.0t
    ※営業時間終了後の在車については通常料金が加算されます
お得なポイントカード
三井ショッピングパークカード
お買い物の度にポイントが貯まるお得なカードです。三井ショッピングパークアーバンのほか、ららぽーとや三井アウトレットパークなど利用可能な施設が多数あり、大変便利なカードです。
※一部、対象外の施設、、店舗がございます
※三井ショッピングパークアーバン　ポイント対象外店舗一覧はこちら
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