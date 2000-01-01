【★カード利用でポイント11倍以上★～12/7(木)AM1:59】［GK-2506S］三菱電機［MITSUBISHI］エアーカーテン［業務用タイプ］［単相100V］【送料無料】 01:59まで】 オート便器洗浄なし 156E250ブランド直営店

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火災保険商品一覧

引受保険会社 商品概要

GKすまいの保険

「GKすまいの保険」はお客さま一人ひとりの声から生まれた火災保険です。

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リビングFIT

ご自身の家財の補償に加え、大家さんや第三者への賠償責任の補償もセットにした、賃貸住宅にお住まいの方専用の保険です。

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引受保険会社 商品概要

すまいの保険

大切な「住まい」をお守りするさまざまな補償をあなたに。

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マイホームぴたっと

大切な「マイホーム」をお守りする、さまざまな補償を住宅新規購入オーナーさまに 。


詳細はこちらから（パンフレットPDF 1.76MB）

事業活動総合保険

建物などの補償に加え、事業活動にかかわるさまざまなリスクを補償します。

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未来住まいる(家庭用火災総合保険)

安心・充実の補償であなたの住まいをしっかりとお守りします。 。

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ライフパートナーα（賃貸住宅総合保険）

ライフパートナーα（賃貸住宅総合保険）は、大切な家財の補償と日常生活での損害賠償や貸主さんへの補償がセットになった賃貸住宅入居者向け専用の火災保険です。

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トータルアシスト　住まいの保険

トータルアシスト住まいの保険は、火災や風災等の災害だけではなく、盗難や偶然な事故による破損等の日常災害からもお守りします。。。

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損害保険　取扱い商品

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