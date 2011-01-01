ボルコム メンズ 水着・ビーチウェア 海パン【Macaw Mod Board Shorts】Black/White パーカー 鹿の子 ボウリングシャツ

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この記事は仕訳を解く際に必要になる勘定科目「借入金・貸付金」について書かれています。

借入金とはお金を借り、後日返済しなければならない時に使う勘定科目です。

これが増えれば負債の増加、減れば負債の減少となります ≪2017秋冬新作≫CHAMPION 【チャンピオン】 USA規格パーカー メンズ スクリプトロゴ 裏起毛 大きいサイズ USA限定 スーパーフリース。別記事（Premiata メンズ スニーカー 靴 送料無料 Blue Lucy Sneakersの増減のルール）参照のこと

借入金が増えれば貸方（右側）に記載し、減れば借方（左側）に記載するというわけです。

 

貸付金とはお金を貸し、後日お金が返済される時に使う勘定科目です。

これが増えれば資産の増加、減れば資産の減少となります。別記事（Rrd メンズ CLOTHING 送料無料 Red Men's Red Polyester Trunksの増減のルール）参照のこと

貸付金が増えれば借方（左側）に記載し、減れば貸方（右側）に記載するというわけです。

 

 

それでは問題を解いてみましょう。

 

問題

Ａ君は３００，０００円を借入れ、現金で受け取った。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

答え

現金　３００，０００　／　借入金　３００，０００

 

解説

借り入れたお金は現金で受け取ったため、現金勘定が発生する。

借り入れをしたということで、負債勘定の借入金が発生し増加した。

借入金が増加したということは、貸方（右側）に記入する。

 

 

問題

Ａ君はかねてより借り入れていた、借入金３００，０００円を小切手によって支払った。

 

 

 

 

 

 

 

 

答え

借入金　３００，０００　／　当座預金　３００，０００

 

解説

借り入れていたお金を支払ったという仕訳である。

借り入れていたお金を小切手によって支払ったため、当座預金勘定が発生する。

借り入れていたお金を返済したため、負債勘定である借入金勘定が減少した。

借入金が減少したということは、貸方（左側）に記入する。


 

 

問題

Ａ君は１５０，０００円を貸し付け、現金で貸しだした。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

答え

貸付金　１５０，０００　／　現金　１５０，０００

 

解説

現金でお金を貸し付けたため、現金勘定が発生する。

貸しつけたということで、資産勘定の貸付金が発生し増加した 。

貸付金が増加したということは、借方（左側）に記入する。

 

 

問題

Ａ君はかねてより貸し付けていた、貸付金１５０，０００円を現金によって返済してもらった。

 

 

 

 

 

 

 

 

答え

現金　１５０，０００　／　貸付金　１５０，０００

 

解説

貸し付けていたお金を受けとった仕訳である。

貸し付けたお金を現金によって受け取ったため、現金勘定が発生する。

貸し付けていたお金を返済してもらったため、資産勘定である貸付金勘定が減少した。

貸付が減少したということは、借方（左側）に記入する。

 

 

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2010年11月16日｜

カテゴリー：仕訳, 簿記３級　必須勉強項目

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