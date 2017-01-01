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当院は急性期の入院治療を行う病院です

  • 当院は急性期医療を行なう病院です｡急性期とは､病気を発症して14日以内が目安とされています｡
    このため、当院の入院期間はおおむね2週間となっています。
  • 症状や病状などで病室や病棟を変わっていただくことがあります｡転院のお願いや在宅で療養するための調整をさせていただく事もありますので、ご了承ください。

入院ベッド数

  • HCU（ハイケアユニット）病床：16床
  • ICU（集中治療室）病床：10床
  • 一般急性期病床：265床
    ※内科・循環器科・腎臓内科・内分泌代謝科・眼科・総合診療科・外科・整形外科・脳外科・泌尿器科・消化器科・呼吸器科・産婦人科・小児科の各科

※差額ベッド代とは
健康保険適用の範囲外で患者に請求される病室の費用のことをいいます。 基本的には1人～4人の部屋に入院した時にかかる費用になります。
病院によっては、差額ベッド代だけで一カ月で数十万かかる場合もございます。当院では、無差別・平等の理念を掲げており、差額ベッド代は、一切いただいておりません。

個室

4床室

共有スペース

入院・退院について

入院手続きについて 入院日のご連絡 入院日がお決まりでない方は、後日、担当病棟看護師より入院日をご連絡いたします。
入院時間 10:00
入院日のご連絡
  • 入院申し込み書・同意書（あらかじめ渡された方は、記入してご持参ください）
  • 健康保険証と各種受給者証（老人・特定疾患・身体障害者・乳幼児等）や減額医療証・労災保険の書類をお持ちの方は必ずご持参ください。
用意していただくもの

寝間着（パジャマ）・下着等着替え・洗面用具(シャンプー・石鹸・歯ブラシ・歯磨き粉)・ティッシュ
病院用内くつ（転びにくい室内ぐつ*スリッパ禁止）・大きいタオル（バスタオル）
小さいタオル・汚れ物を入れるビニール袋・お茶用コップ（割れにくいもの）

その他必要な方（入れ歯を入れる容器・補聴器を入れる容器・時計・筆記用具）

介護の必要な患者さま（オムツ*入院中に購入の際は看護師とご相談ください。）・リハビリパンツ・尿とりパット・吸い飲み・ひげそり）

薬（常服薬・目薬・軟膏類）*お薬手帳又は説明書

＊寝具類（布団、毛布）は病院で用意しています。病衣（パジャマ）は1日70円＋消費税で貸し出しを行っています。ご希望の方は別紙申込書にご記入の上、入院時にお申込みください。
＊ベットサイドに個人用のテレビが設置されています。テレビカード（有料）でご覧になれます。
イヤホンが必要となりますので予めご用意ください。（売店でも販売しております。）
＊持ち物に必ずお名前をご記入ください。
退院時間 9:30
差額ベット代 個室・二人部屋を問わず、いただいておりません。
付き添いについて 付き添いの必要はありません。ご家族で希望される場合は主治医にご相談ください。
食事時間 朝食 7:40頃
昼食 12:00頃
夕食 18:00頃
お洗濯 各病棟のコインランドリーをご利用いただくか、ご自宅にお持ち帰りください。
入浴 各病棟にてお問い合わせください。
消灯時間 22:00（テレビも22:00を過ぎますと電源が切れます）

入院中の診療・相談について

あなたを診療する医師について
安全のために
  • 患者さまに安心・安全な入院生活を送っていただくため、当院では、患者さま識別ＩＤリストバンドの着用をお願いしております。また、たびたび患者さまのお名前をご確認させていただくことがございます。ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。
看護体制
  • 看護師は1日３交代または２交代で看護にあたっています。
    ご心配なことがありましたら、いつでもご相談ください 。
患者さま相談窓口（医療・療養相談、医療安全相談、ご要望など）
  • 入院費や退院後の療養などでお困りの方や相談をしたい方、また各種福祉制度活用方法等の相談にはソーシャルワーカーが応じています。病棟職員にお声かけいただくか、1階の医療福祉課にお申し出ください。
  • 診療・療養に関するご相談、医療安全に関する相談、療養環境・設備・職員の接遇など病院へのご要 望がございましたら、患者さま相談窓口（１階の入退院受付）にお申し出ください。
    受付時間は平日9：00～12：00、13：00～17：00、土曜 9：00～12：00となっています
  • 当院は個人情報が保護されるよう運営をしています。また、カルテ開示をご希望の方は1階会計窓口にお申し出ください。(有料)

入院の手続きについて

入院当日、下の入院手続きについてをご覧になり、1階『入院受付』カウンターにお越しください。

ご質問・ご不明な点がございましたら、下記までご連絡ください。。

。。

立川相互病院　医事課 　TEL.042-525-2585（代表）

入院のご案内

〒190-8578 東京都立川市緑町4番1

総合受付： 042-525-2585

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