用意していただくもの

寝間着（パジャマ）・下着等着替え・洗面用具(シャンプー・石鹸・歯ブラシ・歯磨き粉)・ティッシュ

病院用内くつ（転びにくい室内ぐつ*スリッパ禁止）・大きいタオル（バスタオル）

小さいタオル・汚れ物を入れるビニール袋・お茶用コップ（割れにくいもの） その他必要な方（入れ歯を入れる容器・補聴器を入れる容器・時計・筆記用具） 介護の必要な患者さま（オムツ*入院中に購入の際は看護師とご相談ください。）・リハビリパンツ・尿とりパット・吸い飲み・ひげそり） 薬（常服薬・目薬・軟膏類）*お薬手帳又は説明書 ＊寝具類（布団、毛布）は病院で用意しています。病衣（パジャマ）は1日70円＋消費税で貸し出しを行っています。ご希望の方は別紙申込書にご記入の上、入院時にお申込みください。

＊ベットサイドに個人用のテレビが設置されています。テレビカード（有料）でご覧になれます。

イヤホンが必要となりますので予めご用意ください。（売店でも販売しております。）

＊持ち物に必ずお名前をご記入ください。