フォーティーン FH900 FORGED アイアンFOURTEEN FH900 FORGED IRON 8本組MCI BLACK カーボンシャフトメーカーカスタム 日本正規品。

ホント、梅雨明けと同時に雨続き!!

どうなってんの??(笑)

でも毎年のことよね。



あずきニャンも夏負けせずに。

ミニトマトも!!



昨日小2の孫がさいたまからベランダの

ミニトマトを持ってきてくれました。

教材なんですね(笑)