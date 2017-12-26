フォーティーン FH900 FORGED アイアンFOURTEEN FH900 FORGED IRON 8本組MCI BLACK カーボンシャフトメーカーカスタム 日本正規品。

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あずきニャン来たね♪
だいぶ前に梅雨明けしたのに、戻り梅雨？って感じが続いてますね……。。
2017-12-26
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ミニ薔薇も頑張ってまた咲くみたい♪
青いフェンスの向こうは都営団地があるので、都の土地？
雑草がフェンス越しに押し寄せてくるので、たまには草刈りして欲しい(-_-;)