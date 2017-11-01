HB型 上吊り引戸(アウトセット納まり) 表示錠付き片引き（A0） パナソニック ベリティス XMJE1HBNNA4N71□ 工業用品 【マド】 未来工業新作大割引

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今月の八木橋

８月の店休日

8月の店休日：9日（水）・23日（水） 

８月のイベントスケジュール

8 月 ５ 階 ７ 階 ８ 階
アートサロン 催事場 カトレアホール オープンギャラリー
熊谷
1
大久保 佳代子
水彩画展 		準備日 準備日 準備日 ほるたま展2017
「発掘！古の名品展partⅢ」
2
吉野 富美夫
絵画展 		にっぽんの
職人展		 ワールド雑貨
バザール		 創業120周年
大黄金展 		準備日
3
第２回
いきがい大学ふくはな会
作品展
4
5
6
7
8
準備日
9
店休日
10
中島 恵
作陶展 		気になる
Zakkaマーケット		 暮らしの
アイデア百貨市 		ハローキティの
ワンダーランド 		絵画陶芸オンリーワン
作品展
11
12
13
14
15
準備日 準備日
16
宝飾
蔵出し大処分市 		わけあり品
徹底処分セール		 リビング
バーゲン 		準備日
17
ＹＰＣ第２０回写真展
18
19
20
21
22
23
店休日
24
掛軸・屏風
表装承り会 		秋のうまいもの市

大掘り出し市 		障がい者イベント
ampかわいいサミット 		うちわ祭
読売写真コンテスト
写真展
25
26
27
28
29
準備日
30
田村 勉
油絵展		 秋のビッグチャンスバーゲン 宝飾の祭典 準備日
31
準備日 第４６回
川本美術愛好会展

９月の店休日

９月の店休日：13日（水）・20日（水）

９月のイベントスケジュール

9 月 ５ 階 ７ 階 ８ 階
アートサロン 催事場 カトレアホール オープンギャラリー
熊谷
1
田村 勉
油絵展 		秋のビッグチャンスバーゲン 休館 第４６回
川本美術愛好会展
2
3
4
5
準備日 準備日
6
常滑
四代山田常山
作陶展 		福岡・長崎
物産展 		創業120周年記念
八招会 		準備日
7
写真クラブひまわり
第１２回写真展
8
9
10
11
にっぽん丸
説明会
12
13
店休日
14
宗像裕作
絵画展 		オールＴＢＳ
おめざ感謝祭 		リビング
フェア 		熊谷市文化祭参加
かえる会 絵画展
15
16
17
18
19
準備日
20
店休日
21
さかい学展
（陶芸） 		婦人
ファッションバーゲン 		創業120周年記念
金子兜太と
金子家の俳人たち 		第１７回
パステルクラブ直実作品展
22
23
24
25
26
27
白石貴士
絵画展 		準備日 準備日 準備日
28
伝統の技
職人展 		東京西川寝具バーゲン

インテリアフェア 		蒼騎会
絵画展 		第２０回
熊谷図書館きり絵クラブ
作品展
29
30

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