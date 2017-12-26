 >  >  > YKKAP窓まわり 目隠し 多機能ルーバー[ポリカ+アルミルーバー] 上下分割可動タイプ[引き違い窓用] たて隙間隠し付枠：[幅1420mm×高600mm]

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孫を養子にすると、相続税の基礎控除の枠が増えることになります。

※孫への相続については、相続税の2割加算がされる場合があります。

詳細は、孫への相続税は2割加算のページをご覧ください。

このような、相続税対策を目的として孫を養子にする、いわゆる孫養子について、養子縁組が無効なのではないかという裁判が起こされ 断熱玄関ドア YKKap ヴェナート D4仕様 S30 採風 親子ドア W1235×H2330mm 手動錠仕様 Aタイプ 和コーポレーション 木登り器 大型与作(11穴タイプ)超ロングワイヤー付き KT-7000_11ANA_HYOJYUN、最高裁判所での判例が出ましたのでご紹介します。

今回の孫養子の事案

本件についての詳細は、以下のとおりです。

（わかりやすさを優先し、省略して簡易的にしています）

登場人物

Ａ 被相続人

Ｂ Ａの長男

Ｘ Ａの長女・次女

Ｙ Ａの孫（Ｂの子）

時系列

平成２４年４月，Ａの自宅に税理士が来る（Ｂ・Ｙとともに）。

ＹをＡの養子にした場合に、遺産に係る基礎控除額が増えることなどによる相続税の節税効果がある旨の説明を受けた。

ＹをＡの養子にした場合に、遺産に係る基礎控除額が増えることなどによる相続税の節税効果がある旨の説明を受けた。 その後、養親をＡ、養子をＹとする養子縁組が行われた。

Ｘの主張

この養子縁組は、

Ｘの主張の理由

、もっぱら相続税の節税のためにされたものだから無効だ。

民法802条1号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるから。

（養子縁組の無効）

第802条 縁組は、次に掲げる場合に限り、無効とする。

1 人違いその他の事由によって当事者間に縁組をする意思がないとき。

最高裁の判断

今回の孫の養子縁組は有効

最高裁の理由

相続税の節税を目的として行われた孫の養子縁組事件について、最高裁判所が判断した理由は アズワン（AS ONE） 血球計算盤 ブライトライン仕様 （改良ノイバウエル）（2-5390-06）、以下のとおりです。

養子縁組は，嫡出親子関係を創設するものであり，養子は養親の相続人となるところ，養子縁組をすることによる相続税の節税効果は，相続人の数が増加することに伴い，遺産に係る基礎控除額を相続人の数に応じて算出するものとするなどの相続税法の規定によって発生し得るものである。

相続税の節税のために養子縁組をすることは，このような節税効果を発生させることを動機として養子縁組をするものにほかならず，相続税の節税の動機と縁組をする意思とは，併存し得るものである。

したがって，専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても，直ちに当該養子縁組について民法８０２条１号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとすることはできない。

そして，前記事実関係の下においては，本件養子縁組について，縁組をする意思がないことをうかがわせる事情はなく，「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとすることはできない。

つまり アズワン（AS ONE） デュワーフラスコ 広口 １L（5-391-01）、相続税を節税したいという目的で養子縁組をしようとする場合でも、動機はどうあれ養子縁組をするという意思はあるわけなので タカショー グリーンデコ 和風黒竹太竹（人工植物/観葉植物） 4m （GD-139）、養子縁組の無効事由には該当しないということです。

今回の孫の養子縁組の最高裁判所判例の詳細は、裁判所ホームページをご覧ください。

事件番号 平成28(受)1255 事件名 養子縁組無効確認請求事件 裁判年月日 平成29年1月31日 法廷名 最高裁判所第三小法廷 裁判種別 判決 結果 破棄自判 原審裁判所名 東京高等裁判所 原審事件番号 平成27(ネ)5161 原審裁判年月日 平成28年2月3日 裁判要旨 専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても，直ちに当該養子縁組について民法８０２条１号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとすることはできない

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