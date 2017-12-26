DSQUARED2 メンズ ジーンズ ジーパン デニム 送料無料 BLUE 185CM BIKER SKI STRETCH DENIM JEANS 』 ウェディング [KBE体]

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ご使用の条件を入れていただくことで、おおよその料金がわかります。

この料金シミュレータは単一の目的での比較的単純な形のご使用を想定しています。。複数の使用用途がある場合などはNHKエンタープライズ素材提供事業にお問合せください。
素材は年代が古いほど高額になりますので、ご希望の素材が複数ある場合は、「ご希望の映像の年代」で最も古い年代をお選びください。

この料金シミュレータの結果はあくまでおおよその金額で、お見積もりではないことをご了承ください。

検索料・試写/試聴料

検索料

お探しの映像は何項目になりますか？項目数を入力してください。

※1項目から5項目まで5,000円。以降5項目ごとに5,000円増しです。

 項目

試写料金

試写方法を選択して下さい。

メディア別基本料金

使用目的を選択してください。

素材使用料

ご希望の映像の年代を選択してください。
素材は年代が古いほど高額です。
ご希望の映像のなかで最も古い年代をお選びください。

ご希望の素材はHD素材ですか？SD素材ですか？

※複製をご希望の場合、別途、複製料が必要です。
例）マザー1本から3カット抜き出した場合、複製料はおおよそ25,000円

 

※非営利・無料の事業でのご使用については、料金の割引を行う場合があります。
ご使用内容による料金の割引や割増の詳細は、下記の窓口にお問合せください。

NHKエンタープライズ素材提供事業
TEL．03-5453-2100
（平日　10時～18時30分）

検索料・試写/試聴料

検索料

お探しの音源は何項目になりますか？項目数を入力してください。

※1項目から5項目まで5,000円 。以降5項目ごとに5,000円増しです。

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試聴料金

試写本数3本まで3,000円、追加試聴1本ごとに600円増しになります。

試聴ご希望本数を入力してください。

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メディア別基本料金

使用目的を選択してください。

素材使用料

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素材は年代が古いほど高額です。
ご希望の映像のなかで最も古い年代をお選びください。

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特別料率

※CMの場合のみ選択してください。

※複製をご希望の場合、別途、複製料が必要です。
例）ダビング料金は作業時間1時間につき10,000円です。

 

※非営利・無料の事業でのご使用については、料金の割引を行う場合があります。
ご使用内容による料金の割引や割増の詳細は、下記の窓口にお問合せください。

NHKエンタープライズ素材提供事業
TEL．03-5453-2100
（平日　10時～18時30分）

検索料・試写/試聴料

検索料

お探しの映像は何項目になりますか？項目数を入力してください。

※1項目から5項目まで5,000円。以降5項目ごとに5,000円増しです。

 項目

試写料金

写真素材がある場合は試写料金は発生しません。
映像から切り出す場合は試写料金が発生します。

メディア別基本料金

使用目的を選択してください。

素材使用料

ご希望の素材を選択してください。

モノクロですか？カラーですか？

特別料率

※CMの場合のみ選択してください。

 

※非営利・無料の事業でのご使用については、料金の割引を行う場合があります。
ご使用内容による料金の割引や割増の詳細は、下記の窓口にお問合せください。。。

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TEL．03-5453-2100
（平日　10時～18時30分）

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