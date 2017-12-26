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The Sims ニュース
ホリデーシーズンの到来を告げに、「The Sims™ 4」にジャスミン・ホリデーが戻ってきます！今回はブースト週間を運んできてくれました！前回と同じくジャスミンに電話して素敵なブーストを受け取ってください。（※）
今回のテーマはシムの満足度です。気まぐれからの満足度ポイントを3倍にするか、もしくは気まぐれの達成が得意なら、シムの欲求の低下を3倍遅くすることができます。一度に利用できるブーストは一種類のみですが 、気が変わったならいつでも種類を変えることができます。
「ブースト週間：満足度に大満足」は、今からスタートし、11月29日午前3時（日本時間）までが期間となります。さっそくジャスミンに電話してブーストを受け取ってください！
ブースト週間を満喫していますか？ぜひソーシャルメディアであなたの体験をお知らせください！皆さんからのスクリーンショットやチャットのお誘いを楽しみにしています。Twitter、、Facebookからコンタクトしてください！
※プレイには「The Sims 4」ゲーム本編（別売）と、
、すべてのゲームアップデートの適用が必要です。
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