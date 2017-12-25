YKKAP窓まわり 面格子 スリム面格子 デザインパターンB：[幅1275mm×高632mm]【YKK】【YKK面格子】【YKKスリム面格子】【防犯面格子】【アルミ面格子】【窓格子】【壁付け】 雨戸 UIB-SA47RX YBC-CL10S+DT-CL114

V-904KD7 ブース形（深形）レンジフードファン 標準タイプ フラットスイッチタイプ 24時間換気機能付 (/V-904KD7/) FA130U2 みはし株式会社 エレガンス FRP製 内装用 FA130用の入隅材,YKKAP窓サッシ 装飾窓 エピソード[Low-E複層防犯ガラス] 片上げ下げ窓 [Low-E透明5mm+合わせガラス型7mm]：[幅730mm×高970mm] YKKAPプラマードU 引き違い窓 偏芯2枚建[複層ガラス] すり板5mm+透明3mmガラス：[幅2001～3000mm×高267～800mm].【4セット】サンカ ルームス543(組立式) WH ［NSVN-90G5Y］リクシル［LIXIL/INAX］［エスタ］洗面化粧台本体のみ［間口900］扉タイプ【送料無料】,【全品送料無料!】【プレゼント付き】[JP298601]◎グローエ ゼドラ浄水器用単水栓（キッツマイクロフィルター製カートリッジ付） クローム サカエ SAKAE 【代引不可】【直送】【別途送料】 中量棚WG型 WG-2356 [A170810],カクダイ 2ハンドル混合栓 150-435 【黒御影石】 角型 貫通穴（20ミリ） 4.5寸 １個135×185×180ミリ 貫通穴あり山西黒（ほうちん） 本磨き 束石・沓石リフォーム/新築/和風庭園/建築石材/オーダーメイド/つか石/建材土台/基礎石/柱石/【RCP】,ビノイエ 品番 D1A-3115B72K（R・L） NODAの建材 ビノイエ 品番 S1S-C731E121（R・L） NODAの建材.耕うん爪 タイガー爪 4-181T [38本] 【農機具 耕うん機 爪 トラクター トラクタ コンバイン 耕耘機 耕運機 耕うん爪】 【おしゃれ おすすめ】 [CB99] トヨックス(TOYOX) トヨスプリングホース 寸法(38×48)TS-38 8m 1本,トヨックス(TOYOX) トヨロンホースTR-45 11m 1本 耕うん爪 タイガー爪 2-79-1T [34本] 【農機具 耕うん機 爪 トラクター トラクタ コンバイン 耕耘機 耕運機 耕うん爪】 【おしゃれ おすすめ】 [CB99],YKKAPウォールエクステリア バルコニー アネーロ[TypeG] 持ち出し式[胴差し納まり] 横格子[化粧床材リベルバ]：連結タイプ 奥行：570mm[幅5500mm]【持ち出し式バルコニー】【先付けバルコニー】 【受注生産品】シート化粧壁材 モダンスタイルウォール（壁パネル） グリッド ネオホワイト 大建工業の建具,勝手口ドア LIXIL/リクシル ロンカラーガラスドア半外付 07817 サッシ寸法W785×H1729[勝手口出入口][半外付型][サッシ][ローコスト] 【NIPLO/ニプロ】AX2005H用 純正爪【ホルダータイプ/トラクター用耕うん爪/ニプロ純正爪/松山】.ＮＴＮ NTN B 中形ボールベアリング 6830ZZ2A ［173-077K］カクダイ［KAKUDAI］サーモスタットシャワー混合栓［寒冷地仕様］【送料無料】,リクシル 和風面格子 やまと 柿渋調 九州・四国間 W1933×H1020 HADAAAXZ17609 リクシル ロイヤル手すり２ たて格子 九州・四国間 W2005×H938 HBAAAA□Z17609,【エントリーでポイント5倍】【送料無料】河村電器/カワムラ enステーション 感震器付 ELR-K ELR 6160-K 河村電器 EN2T 1180-33V enステーション EN2T-V,【KM296Z】 《TKF》 KVK デッキ形定量止水付2ハンドル混合栓 寒冷地用 ωζ0 【ＫＦ２００８Ｇ３】デッキ型２ハンドルシャワー 可変ピッチ式（１００ｍｍ・１２０ｍｍ） ２４０ｍｍパイプ.ヤナセ ＳＧ鏡面一発ディスク ６００ SGK 5個 【オレンジブック掲載商品】 YKKAP玄関 リフォーム玄関ドア ドアリモアルミタイプ[手動錠] ランマ無[Cタイプ] 親子：S12P【ykk】【ドアリモ】【カバー工法】【取り替え】【取替】【交換】【DIY】【玄関リフォーム】,石油給湯器ノーリツ [送料無料][リモコン別売り] [送油管付き]OTQ-G4702AWS-1 【12/5限定 最大23倍 】###ノーリツ NORIZ GQ-1637WS-FFB BL ガス給湯器 [送料無料] リモコン無し,タカショー GD-97L パキラ 2.1m 光触媒 [ろ過用フィルター]【送料無料】アイオン（株） ＡＩＯＮ フィルターエレメント ＷＳＴ W-030-T-SO-E 1本【410-2665】【北海道・沖縄送料別途】【smtb-KD】,二重窓 内窓 プラマードU YKKAP 2枚建 Low-E(断熱･遮熱)複層ガラス W1101～1200 H1701～1800mm YKKAP窓まわり 面格子 キューブシェード 口の字[グリッド格子] 木目色：[幅747mm×高1532mm].【12/15まで★ポンジュース１箱プレゼント】 【多雪型 結露減少屋根】タクボ物置 Mr.ストックマン ダンディ シャッター扉タイプ NDE-SZ2217 幅2280×奥行1943×高さ2110 アズワン 旋回シェーカー 6780-NP (1-2238-21) 《撹拌・振盪機器》,1-7625-01 卓上型ドラフト 風量調整機能付き 【カット無料！】独特の香りが特徴の木材。米ヒバ集成材 サイズ：厚み40ｍｍ×巾500mm×長さ2500mm/木材 /カット無料/板/無垢集成材/DIY/日曜大工/角材/天板/階段材/リノベーション.日立ツール エポックＳＵＳマルチ ＥＰＳＭＬ４１００－ＰＮ EPSML4100PN 1本 【オレンジブック掲載商品】 マキタ 充電式芝刈機 380mm [ MLM380DPG2 ] 18V+18V⇒36V(6.0Ah)セット品,弘進ゴム エアーホース32 100m 1本 【送料無料】河村電器/カワムラ enステーション オール電化＋EV充電 EN2D-V EN2D 7240-3V.玄収Ｒフラット横木Ｓ０１ＭＴシルバー ティーブラウン 大建工業の建具 [スマホエントリーでポイント10倍 11/24 10:00～12/1 9:59]アパート用玄関ドア LIXIL リジェーロα K3仕様 13型 ランマ付 W785×H2215mm 玄関サッシ アルミ枠 本体鋼板,千住金属 エコソルダー ＲＭＡ０２ Ｐ３ Ｍ７０５ １．２ミリ RMA02P3M7051.2 1巻 【オレンジブック掲載商品】 DDK（第一電子工業） ［D/MS3106A16S-8P（D190）］ 丸型 MSコネクタ （プラグ / プラグ単体）D/MS3106A（D190）シリーズ 防水・防滴タイプ （5個入） D/MS3106A16S8PD190.【全品送料無料・即納!】【プレゼント付き】●[KF14ER2]KVK水栓金具 デッキ形２ハンドルシャワー 取付穴芯々120mm 240mmパイプ付 ケーブイケー 【全品送料無料・即納!】【プレゼント付き】●[KF14E]KVK水栓金具 デッキ形２ハンドルシャワー 取付穴芯々120mm ケーブイケー,INAX・LIXIL 車いす対応防露便器 シャワートイレセット 便器【BC-220SK】 タンク【DT-K250】 床排水 トイレ【メーカー直送(土曜配送可)のみ・代引き不可・NP後払い不可】[新品]【RCP】 京セラ 旋削用チップ ＫＰＤ０１０ ダイヤ VBMT110302 1個 【オレンジブック掲載商品】.京セラ 旋削用チップ サーメット ＴＮ６０ ＣＭＴ CNGG120404Z 10個 【オレンジブック掲載商品】 【ＫＭ５０１１ＴＶ１】流し台用シングルレバー式混合栓・吐水口回転規制１２０度,YKKAP窓サッシ 出窓 居室用[出窓300][複層防音ガラス] 台形出窓[雨音軽減屋根] アルミ障子[透明5mm+透明3mm]：[幅1690mm×高1170mm] YKKAP窓サッシ 出窓 居室用[出窓220][Low-E複層防犯ガラス] 台形出窓[雨音軽減屋根] アルミ樹脂障子Low-E透明4mm+合わせ型7mm：[幅1235mm×高1370mm].
、医事課時間外窓口です。
方法
- お見舞い、ご面会の際には、本館1階医事課受付で面会申込書をご記入のうえ、面会受付証をお受け取りください。（面会受付証は、お帰りの際に医事課受付にご返却ください）
- 受付終了後、面会受付証をお持ちのうえ、病棟、病室にご入室ください。医事課よりお渡しする面会申込書（病棟提出用）は、、病棟スタッフにお渡しください。
禁止事項
- お見舞いの際には、事故防止のため危険物（ハサミ、ナイフ、カミソリ、つめきり、針、ライター等）の持込はお断りいたします。
- 飲酒されてのお見舞い、ご面会は固くお断りいたします。
その他
- 患者さまの病状等に応じて主治医の指示で、一時的に制限する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- 主治医への面会は、事前に病棟スタッフまでお問い合わせください。