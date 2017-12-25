YKKAP窓まわり 面格子 スリム面格子 デザインパターンB：[幅1275mm×高632mm]【YKK】【YKK面格子】【YKKスリム面格子】【防犯面格子】【アルミ面格子】【窓格子】【壁付け】 雨戸 UIB-SA47RX YBC-CL10S+DT-CL114

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  • 入院の手続きは、医事課にてご家族の方にお願いしています。
  • 入院手続きには判子（シャチハタ以外）と健康保険証をご持参ください。
  • 入院費やその他の費用のお支払いについては、医事課職員にご相談ください。

医療費および入院時食事療養費のお支払いについて

  • 厚生労働大臣の定める額をご負担いただきます。
  • 各市町村の国民健康保険課や各社会保険事務所に申請することで、入院費のご負担が軽減される制度をご利用いただけます。詳しくは医事課職員にご相談ください。

日用品費について

  • 患者さまの日用品費として、1ヶ月2万円程度お預りしております。
  • 日用品費をお預かりする場合は、管理手数料として100円／日を頂きます。
  • 患者さまご自身で金銭管理が可能な方は 、その旨を病棟スタッフか医事課職員にお申し出ください。

差額個室料について

  • 個室利用をご希望の際には、病棟スタッフまでお申し出ください。
  • 個室使用料は次の通りです。（平成27年3月19日現在）
    浴室・トイレ・洗面所付個室　本館4南病棟・5南病棟　3,240円
    トイレ・洗面所付個室　本館　2,700円　
    　　　　　　　　　　　　　　　別館　2,160円

付き添いについて

  • 当院では、患者さまやご家族の方のご負担による付き添いは必要ございません。
  • ご家族またはご親族の付き添いを希望される場合は、病棟スタッフにご相談ください。

入院に際して準備していただくものについて

  • 洗面用具一式
    洗面器、シャンプー・リンス・石鹸等、バスタオル・フェイスタオル等、プラスティック製のコップ、歯ブラシ・はみがき粉、電気カミソリ（男性）
  • スリッパ（運動靴のご使用もできます）
  • 下着、靴下
  • 普段着（ご自宅で着用されていたもの等をご準備ください）
  • 寝巻き、パジャマ等（有料で病衣をご利用いただけます）
    コインランドリーはいつでもご利用できます。また、病棟の洗濯施設は入浴日にご利用できます。詳しくは病棟スタッフにお問い合わせください。
  • ご準備していただくもの全てに氏名のご記名をお願いします。
  • 危険物（ハサミ、カミソリ、ナイフ、つめきり、針、ライター等）は、持ち込まないようにお願いします。
  • 盗難事故防止のため、多額の現金や貴重品は絶対にお持ちにならないでください。
  • 院内での盗難、紛失等には責任を負いかねますのでご注意ください。

お見舞いとご面会について

時間

  • お見舞いとご面会時間は午前10時～午後7時までです。
  • 面会時間外にご来院される場合は、事前に病棟スタッフまでご連絡ください。

受付

方法

  • お見舞い、ご面会の際には、本館1階医事課受付で面会申込書をご記入のうえ、面会受付証をお受け取りください。（面会受付証は、お帰りの際に医事課受付にご返却ください）
  • 受付終了後、面会受付証をお持ちのうえ、病棟、病室にご入室ください。医事課よりお渡しする面会申込書（病棟提出用）は、

    、病棟スタッフにお渡しください。

禁止事項

  • お見舞いの際には、事故防止のため危険物（ハサミ、ナイフ、カミソリ、つめきり、針、ライター等）の持込はお断りいたします。
  • 飲酒されてのお見舞い、ご面会は固くお断りいたします。

その他

  • 患者さまの病状等に応じて主治医の指示で、一時的に制限する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
  • 主治医への面会は、事前に病棟スタッフまでお問い合わせください。
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※掲載している写真の一部はイメージ画像であり、全てが当院の医師、看護師、、、職員ではありません。
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