株式会社フライトホールディングス(東証第二部／証券コード：3753)のグループ会社である株式会社イーシー・ライダー(本社：愛知県名古屋市、代表取締役：川手 正己、以下イーシー・ライダー)は株式会社 portia（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：荒金 和則、以下ポーシャ）と業務提携し、イーシー・ライダーが提供する「EC-Rider B2B（イーシー・ライダー ビー・ツー・ビー）」とポーシャが新しく提供する企業向けのオンラインリアルタイム決済システム「portia（ポーシャ）」とを連携させたサービスを、2016年4月5日より提供開始いたします。
イーシー・ライダーの提供する「EC-Rider B2B」は 、企業間取引(BtoB向け)に特化したEコマースサイト構築システム。企業間取引に必要な機能や海外向けに利用できる多言語対応を標準で備え、基幹システムと連携を始めとした企業独自の要件にもカスタマイズにて柔軟に対応します。
一方、ポーシャの提供するオンラインリアルタイム決済システム「portia」は、BtoB取引に特化した掛売り決済サービスです。法人向けクレジットカードに勝る手軽さを確保しつつも企業間取引に求められる様々な課題・問題点をfintechにより解決し、全く新しいオンライン決済サービスを提供します。
BtoB向けECサイトの開設にあたっては、企業間取引における標準的な決済手段である「掛売り」の導入が必須であると言っても過言ではありません。しかし、一般にECサイトへの掛売り決済の導入にあたっては、請求業務の複雑化による業務負担の増大、回収漏れリスク、機会損失の発生といった様々な課題が生じます。
portiaはこうした課題を解決し、オンラインにおける企業間の掛売り決済に新たな次元を切り開くサービスです。掛売り決済に必要な基本機能はもちろん、従業員単位での与信管理、部門毎の請求といった法人取引ならではのニーズにも標準対応しています。
イーシー・ライダーとポーシャは、両社の業務提携の一環として、既にEC-Rider B2Bとportiaのシステム間連携を実現しています。EC-Rider B2Bにportia連携オプションを適用するだけで、多額の初期投資コストを投じることなくportiaのサービスをご利用頂けます。
BtoB向けEC市場は全体として右肩上がりの成長を続けており、今後もさらなる拡大が期待されています。両社は今後もオンラインの企業間取引におけるサービスの向上を目的として、連携を強化してまいります。
「portia」は法人間取引に特化したオンラインのリアルタイム決済システム。企業間の商取引においてニーズの高い掛売り決済を、Fintechによりスマートな形で実現するサービスです。
portiaでは、利用者毎にportia IDと呼ばれる固有のIDが発行され、これを利用してECサイト上での決済を行います。決済の行いやすさや信頼性は法人向けクレジットカードと互角であり、加えて従業員単位での与信管理、部門毎の請求書発行、請求書への明細記載、支払サイトの個別設定といった高度な機能を提供し、法人取引における与信・請求管理を大幅に効率化します。
また、一般的な法人向けクレジットカード決済に比べて高額な与信枠を確保することが可能で、ボリュームのある大規模な取引にも十分にご活用頂けます。
「EC-Rider B2B」は、イーシー・ライダーが開発／販売するB2B向けECサイト構築システムです。
株式会社イーシー・ワンによりオープンソース・ソフトウェアとして公開されたBtoC向けのネットショップ構築パッケージ「EC-Rider」をベースとして企業間取引に必要な機能を強化する形で開発し、2010年2月に正式リリースされました。
運営者が取引先に商品を販売する卸サイトタイプのサイトの他、サプライヤーとバイヤーを多対多で繋ぐマーケットプレイス型BtoBサイトの構築も可能となっています。
EC-Rider B2Bには、商品管理、顧客管理、受注管理、企業情報管理、顧客別の卸価格設定や販路設定といった法人取引に必要な機能が標準搭載されていますが、カスタマイズにより企業独自の要件の実現や基幹システムとの連携などにも柔軟に対応します。
低コストで導入し、、機能・インフラとも必要に応じて拡張していくことができるため、新規事業としてBtoB ECに着手される際にも便利に活用頂けます。
■株式会社 portia概要
会社名：株式会社 portia
東京本社：〒102-0074 東京都千代田区九段南2－4－11
代表者：荒金 和則（あらがねかずのり）
設立：2016年 2 月 22 日
URL：http://www.portia.co.jp
事業内容：ネットを利用した電子商取引決済業務、ネットを利用した電子決済システムの開発、運用及び保守
■株式会社イーシー・ライダー概要
会社名：株式会社イーシー・ライダー
本社：〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅五丁目23番17号 名駅フォレストビル3F
東京オフィス：〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿4-6-1（フライトホールディングス内）
代表者：川手 正己（かわてまさみ）
設立：2013 年 12 月 17 日
URL：http://www.ec-rider.co.jp
事業内容：法人との取引（BtoB）に特化したECサイトの構築パッケージシステムの提供
・ B2B向けECサイト構築システム「EC-Rider B2B」
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社イーシー・ライダー 鶴見
TEL ： 0120-41-1714
FAX ： 052-533-1707
MAIL： webadmin@ml.ec-rider.co.jp
保冷温庫 ディスプレイ 冷蔵庫 ポータブル 小型 一人暮らし 1ドア 車内 AC100V DC12V 両対応 車載可 XHC-25(1)【sale1202】、【3年あんしん保証付】【送料無料】CHOFU 石油給湯器[台所リモコン+FF用給排気筒セット][給湯専用][手動][減圧式][屋内据置型][上方排気][強制給排気][3万キロ] IB-3865F-set、【3年あんしん保証付】【送料無料】CHOFU 石油ふろ給湯器[本体+FF用給排気筒付属][給湯+追いだき][手動][お知らせ][減圧式][屋内据置型][上方排気][強制給排気][4万キロ] KIB-4565FG、【日立工機】 高圧洗浄機 家庭用 《 FAW110SB 》 水道接続式・自吸式 FAW110SB、業務用エアコン 三菱電機 4方向天井カセット形 同時トリプル スリムER PLZT-ERP224EEM 省エネ 【業務用】【新品】【送料無料】、【土/祝出荷OK】【送料無料(沖縄/離島除く)】■パナソニック CS-637CX2-W■(CS-X637C2同等品) ※単相200V 2017年モデル【Eolia-Xシリーズ-】[主に木造20畳 鉄筋22畳用][240サイズ]【】、こたつテーブル 正方形「ツートーンこたつテーブル75」75×75cm 天然木 ウォールナット突き板こたつ コタツ 炬燵 テーブル 長方形 ウォルナット やぐら 本体 木製 ローテーブル 座卓 ちゃぶ台 薄型ヒーター【送料無料】エムール、送料無料！ブラウン ハンドブレンダー マルチクイック MQ535■スティックブレンダ― スティックミキサー ハンドミキサー チョッパー マッシャー ビーター ホイッパー、＼今月限定☆ポイント２倍／SZRA140BBDダイキン 業務用エアコン EcoZEAS壁掛形 5馬力 同時ツイン標準省エネ 三相200V ワイヤードSZRA140BBDが激安！、ケルヒャー 業務用 バリオノズル EASY!Lock 0-90° 055 4113-0080 4.113-008.0 ≪代引き不可・メーカー直送≫、2011年4月発売 ♪ 新型式RPK-AP140SHW 三相 個別フォー日立業務用 壁掛形 【5馬力】 省エネ♪ 【 省エネの達人 】分岐管込み ワイヤレスリモコン×4、【延長保証券別途購入可能商品】象印：マイコン沸とうVE電気まほうびん『優湯生』/CV-WA30-WZプライムホワイト、グリルなべ あじまる 3.7L ブラウン(TA) EP-PX30ご注文後2～3営業日後の出荷となります、日立 ナノイオンドライヤー Hair Crie Plus＋ ヘアクリエプラス HD-NS800-P■マイナスイオンドライヤー 大風量ドライヤー ヘアドライヤー 静音、【大風量】ソリス ドライヤー ♯315イオンテクノロジー 1400W【イエロー】、【送料無料】 生活の木 レモン(ベルガプテンフリー) 1000ｍｌ 08-436-2280、【送料無料】サロン向け マルチエステチェア CB845 ブラック・58450【代引不可】、◆1000円OFFクーポン有◆＼今月限定☆ポイント２倍／SRF28N2-SET-W三菱重工 ハウジングエアコン床置形 シングル10畳程度 単相200V ワイヤレス SRFシリーズSRF28N2-SET-Wが激安！、ダイキン（DAIKIN） FIVE STAR ZEAS(ファイブスタージアス) ワンダ風流（センシング） SSRU112BBND 天吊自在形 4.0馬力相当 ツイン同時マルチ 三相200V ワイヤレス 【メーカー直送】【代引不可】、★期間限定ポイント2倍★RCB-AP140HNW8日立 業務用エアコン 寒冷地向けビルトイン 5馬力 同時フォー三相200V ワイヤード冷媒R410A 寒さ知らず★在庫状況はお問合わせ下さい★、cado/カドー コンプレッサー方式 除湿機 DH-C7000 衣類乾燥 除菌 消臭、送料無料 ノンフライヤー オーブンレンジ マルチコンベクションオーブン オイルカット オーブンレンジ 調理 象印 ZOJIRUSHI ETYA30-SZ おしゃれ 電子オーブンレンジ【補】、ケルヒャー 業務用 バリオノズル EASY!Lock 0-90° 055 4113-0080 4.113-008.0 ≪代引き不可・メーカー直送≫、【送料無料】東谷 コタツ ピノン９０Ｎ 【メーカー直送：代引き不可：コンビニ受取不可：北海道沖縄離島不可：日時指定不可】、ポイント最大16倍_キングジム テプラPROテープ/ラベルライター用テープ 【幅：6mm】 10個入り SS6K 白に黒文字_送料無料、【スーパーSALE期間ポイント15倍】（まとめ） カシオ(CASIO) NAME LAND（ネームランド） スタンダードテープ 12mm 白（黒文字） 5個入×2パック【送料込/送料無料】【買い回りで10倍!!計20倍以上も!!】、【[ミラー付き] Huawei HUAWEI Mate S 専用 手帳型スマホケース 横開き 夏にピッタリ 目を惹くカラー(LW234-H)】[返品・交換・キャンセル不可]、iPhoneX iPhone8 iPhone7 iPhone7 iPhoneケース PLUS iPhone6S PLUS iPhone6 PLUS iPhone SE 5s ケース カバー スマホケース スワロフスキー デコ デコケース デコカバー ブランド キラキラ かわいい -クリスタル、星柄ランダム-。
レビュー投稿で次回使える2000円クーポン全員にプレゼント 三栄水栓製作所 ツーバルブ洗濯機用混合栓 壁付混合栓 オートストッパー付 ホース内径12～15mm、外径18～20mm用 寒冷地用 U-MIX K1311TVK-LH 【生活家電\他】、レビュー投稿で次回使える2000円クーポン全員にプレゼント 三栄水栓製作所 シングル混合栓用分岐アダプター MYM社製用 B98-8B 【生活家電\他】、パナソニック洗濯機用防水パン900タイプGB731、ケルヒャー フレキシブルノズルホルダーノズル角度を先端0度から120度まで自在に曲げ可能 6.394-735.0[高圧洗浄機用ランス]、スイデン スイデン 万能型掃除機（乾湿両用クリーナー集塵機）１００Ｖ SVS1501EG 1台 SVS1501EG 1 台、パナソニック 蓄熱暖房器・IH・エコキュート・電気温水器対応分電盤 分岐タイプ 回路数36+回路スペース2 エコキュート用ブレーカ容量20A 《コスモパネルコンパクト21》 BQE81362Y25、【新品】【ノーリツ ユコアGT GT-2450SAWX-2BL】24号 オートガス給湯器 ユコアジーティー 風呂 キッチン オート プロパン 都市ガス 屋外壁掛形 取替 交換 取付 取り替え 設置工事 マルチリモコンセット、TOTO(トートー)ウォシュレット便座 S1JTCF6541J、『カード対応OK！』テラル ポンプ【LP80B53.7-e】鋳鉄製 50Hz 三相200V、## 『カード対応OK！』コロナ 石油給湯器【UIB-NX46P4(MS)】UIBシリーズ 給湯専用 屋外設置型 前面排気 貯湯式(旧品番UIB-NX46P （MS))、パナソニック Panasonic ワイヤレス発信器 みやび （黒墨 こくぼく） （長押し消去機能付） ECE3336B02、ケルヒャー 業務用 バリオノズル EASY!Lock 0-90° 055 4113-0080 4.113-008.0 ≪代引き不可・メーカー直送≫、MITSUBISHI（三菱電機） 【本州のみ・時間指定無しで送料無料】ルームエアコン 冷暖房ともに12畳用 4902901805691 霧ヶ峰 MSZ-GV3617-W [ピュアホワイト]、KI-HS50-W シャープ 加湿空気清浄機 空清23畳まで/加湿15畳まで ホワイト系【smtb-k】【ky】【KK9N0D18P】、送料無料 こたつテーブル セット 長方形 折れ脚 スクエアこたつ ヴィッツ (こたつ 90x60cm+はっ水リバーシブル省スペースこたつ布団) 2点セット 布団 洗える コタツ リビングテーブル 折れ脚 折りたたみ 継ぎ脚 節電 おしゃれ シンプル あったか 省スペース コンパクト 北欧、55 120×80 長方形 コタツ ライト 120MM●送料無料、【送料無料】 折れ脚こたつセット Ellena エレナ 75 千鳥柄 こたつ 折れ脚 正方形 75cm オシャレ こたつ机 コタツテーブル こたつ布団 掛け布団 敷き布団 コタツ 北欧 収納 ナチュラル ブラウン 木製 シンプル おしゃれ 送料無料、【送料込】 折れ脚こたつセット Ellena エレナ 75 こたつ 折れ脚 正方形 75cm オシャレ こたつ机 コタツテーブル こたつ布団 掛け布団 敷き布団 コタツ 北欧 収納 ナチュラル ブラウン 木製 シンプル おしゃれ 送料無料、パロマ テーブルコンロ 都市ガス用 左強火力 PA-360WHA-L-13A【smtb-k】【ky】【KK9N0D18P】、アタゴ ATAGO ペン食塩水濃度計 PEN-SW(W)、[HE-RQVHZ]増設リモコン 呼び出し機能なし パナソニック エコキュート部材【オプションのみの購入は不可】、AU19340 テレビドアホン、【送料無料】 ミヅシマ工業 飲み残し回収ボックス 紙コップ&飲み残し 209-021 ＜ZKI0801＞、《送料無料》ガラストップ ビルトインコンロ RHS31W12G16RX-SR 60cm ガラストップ【都市ガス（13A・12A）用】 リンナイ ガラストップガスコンロ ウォームシルバー Glass（ガラストップ）、パナソニックコーヒーメーカーNC-A56、【業務用】タニコー ガステーブル［アルファーシリーズ］ NT0921A 【 メーカー直送/代引不可 】 【 送料無料 】、HMG-E478MSF サンポット 石油給湯機器 エコフィール 水道直圧式 給湯専用 床置式 屋内設置型 46.5kW 強制給排気 本体のみ、【業務用冷蔵庫】【パナソニック（旧サンヨー）】冷蔵コールドテーブル 【SUR-K1271SA-R（旧型式：SUR-G1271SA-R）】W1200×D750×H800mm【ヨコ型冷蔵庫】【送料無料】【業務用】【新品】【プロ用】、♪ノーリツ ガスふろ給湯器【GT-2435SAWX-T BL】24号 オート(コンパクト)PS扉内設置形、剛火IHがツヤ・粘り・甘みをひきだす 3層遠赤釜 IH炊飯ジャー＜炊飯器・キッチン・景品・ノベルティ＞ JKT-B100 5.5合炊き【送料無料】【S1】、【お取り寄せ※納期 約10営業日】【時間指定不可】【離島配送不可】RS31W21H2R-BW-12A13A ビルトインガスコンロ 左右強火力 都市ガス用 Rinnai リンナイ メタルトップシリーズ 標準幅60cm 水無し両面焼グリル、【LG Optimus Vu L-06D docomo 専用 手帳型スマホケース 横開き クロコダイル模様 おしゃれな ブラウンカラー(LW162-H)】[返品・交換・キャンセル不可]、GALAXY S3 SC-06Dケースカバー 豪華スワロフスキーデコ電RIBBON SNOW-LUX-GX3、【ASUS ZenFone 2 Laser ZE601KL 専用 手帳型スマホケース 横開き フリンジ 華やか レッド(LW110-H)】[返品・交換・キャンセル不可]、iPhone 8 Plus / iPhone 7 Plus 用 GRAMAS ”TRICO” Full Leather Case Limited for iPhone 8 Plus / iPhone 7 Plus 【送料無料】iPhone アイフォン プラス レザー パスケース、ケルヒャー 業務用 バリオノズル EASY!Lock 0-90° 055 4113-0080 4.113-008.0 ≪代引き不可・メーカー直送≫。