クロスバイク ジオス ミストラル グラベル (ジオスブルー) 2017 GIOS MISTRAL GRAVEL 02P03Dec16 JACKET SPORT 120シャフト

「脅迫」とは、、目的を問わず相手を脅し威嚇する行為のことです。

日本の刑法では第222条において脅迫罪は

1. 生命、身体 「期間限定！全品5倍 12/08/19時～12/11/09時迄！」17-18 O'NEILL パンツ PM GRIND PANT 646-205: nvy 正規品/オニール/メンズ/スノーボードウエア/ウェア/646205/snow、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

2. 親族の生命、身体、自由 、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

と定められています。

つまり、脅迫罪は相手 大きいサイズ メンズ nima（ニーマ） スノボージャケット グリーン 3L 5L 7L 送料無料【コンビニ受取対応商品】、または親族の生命などに対する害悪の告知がないと成立しません。

すなわち「あなたの子どもを殺害する」という「脅迫」は脅迫罪として成立しますが「あなたの友人を殺害する」という「脅迫」は脅迫罪として成立しません。

脅迫罪にあたらない「脅迫」の場合でも、強盗や強姦の手段として「脅迫」が行われた場合、「強盗罪」や「強姦罪」が成立 QQ0596 XN40 260 ルコック ゴルフシューズ（17SS・ホワイト×シルバー×ブラック・26.0cm） le coq GOLF [QQ0596XN40260]【返品種別A】【送料無料】、義務のないことを強制することで「強要罪」が成立します。

一方「恐喝」とは、暴力や「脅迫」によって相手を畏怖させ 【送料無料】【2017年モデル】 OUUL Ribbed Collection TOTE BAG トートバッグ RB6TB 37×38×10 cm (W.H.D) オウル【17ss】、金銭や財物を脅し取る犯罪です。

日本の刑法では第249条において恐喝罪は

1. 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

2. 前項の方法により、財産上不法の利益を得、

、又は他人にこれを得させた者も 【国内正規モデル】 オデッセイ（右用)ホワイトホットRX パター #1W SH（1番W SH）ODYSSEY WHITE HOT RX【smtb-f】、同項と同様とする。と定められています。恐喝罪は、脅迫罪と異なり害悪の告知に制限はありません。したがって「あなたの友人を殺害する」というによって金銭などを脅し取った場合でも恐喝罪が成立します。

なお「脅迫」と同音の「強迫」は、刑法上の用語ではなく民法上の用語です。

暴行、監禁、害悪の告知など表意者に恐怖を抱かせた「強迫」による意思表示は瑕疵あるものとされます。



■ Wikipedia 脅迫

■ Wikipedia 脅迫罪

■ Wikipedia 恐喝罪

■ Wikipedia 強迫

「脅迫」…目的を問わず相手を脅し威嚇する行為

「恐喝」…暴力や脅迫によって相手を畏怖させ、

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「脅迫」と「恐喝」の違いは?

、、金銭や財物を脅し取る犯罪