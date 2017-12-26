クロスバイク ジオス ミストラル グラベル (ジオスブルー) 2017 GIOS MISTRAL GRAVEL 02P03Dec16 JACKET SPORT 120シャフト

「脅迫」とは、、目的を問わず相手を脅し威嚇する行為のことです。
日本の刑法では第222条において脅迫罪は
1. 生命、身体 「期間限定！全品5倍 12/08/19時～12/11/09時迄！」17-18 O'NEILL パンツ PM GRIND PANT 646-205: nvy 正規品/オニール/メンズ/スノーボードウエア/ウェア/646205/snow、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2. 親族の生命、身体、自由 、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
と定められています。
つまり、脅迫罪は相手 大きいサイズ メンズ nima（ニーマ） スノボージャケット グリーン 3L 5L 7L 送料無料【コンビニ受取対応商品】、または親族の生命などに対する害悪の告知がないと成立しません。
すなわち「あなたの子どもを殺害する」という「脅迫」は脅迫罪として成立しますが「あなたの友人を殺害する」という「脅迫」は脅迫罪として成立しません。
脅迫罪にあたらない「脅迫」の場合でも、強盗や強姦の手段として「脅迫」が行われた場合、「強盗罪」や「強姦罪」が成立 QQ0596 XN40 260 ルコック ゴルフシューズ（17SS・ホワイト×シルバー×ブラック・26.0cm） le coq GOLF [QQ0596XN40260]【返品種別A】【送料無料】、義務のないことを強制することで「強要罪」が成立します。
一方「恐喝」とは、暴力や「脅迫」によって相手を畏怖させ 【送料無料】【2017年モデル】 OUUL Ribbed Collection TOTE BAG トートバッグ RB6TB 37×38×10 cm (W.H.D) オウル【17ss】、金銭や財物を脅し取る犯罪です。
日本の刑法では第249条において恐喝罪は
1. 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2. 前項の方法により、財産上不法の利益を得、
と定められています。
恐喝罪は、脅迫罪と異なり害悪の告知に制限はありません。
したがって「あなたの友人を殺害する」という「脅迫」によって金銭などを脅し取った場合でも恐喝罪が成立します。
なお「脅迫」と同音の「強迫」は、刑法上の用語ではなく民法上の用語です。
暴行、監禁、害悪の告知など表意者に恐怖を抱かせた「強迫」による意思表示は瑕疵あるものとされます。
■ Wikipedia 脅迫
■ Wikipedia 脅迫罪
■ Wikipedia 恐喝罪
■ Wikipedia 強迫
「脅迫」…目的を問わず相手を脅し威嚇する行為
「恐喝」…暴力や脅迫によって相手を畏怖させ、
2017-12-26
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