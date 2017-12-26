Prabal Gurung レディース トップス シャツ ブラウス 送料無料 Indigo/White Short Sleeve Printed Tee Dove 上質で洗練された素敵なデザインウエストスパンコールマルチボーダータイトワンピース アウター

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。楽しく笑顔で母乳育児が出来るよう、入院中の乳房マッサージ・授乳指導をはじめ、退院後の授乳相談、おっぱいのトラブルなどをサポートします。
|要予約制
|9:30〜11:30 15:00〜16:30
お食事について
医食同源
新鮮な食材にこだわり、心のこもったお食事を提供します。
スペシャルなディナーとして火曜日はフランス料理、木曜日は季節の和食御膳、土曜日はにぎり寿司が入院中にお召し上がりいただけます。
さらにお食事券（1名様分）をサービスさせていただきますので、お好きな日時にご利用ください。
ご注意とお願い
- 貴重品はお持ちにならないよう、また管理には十分にお気をつけください。
（当院では盗難・紛失等の責任を負いかねます。）
- 消灯は午後9:00です。
- ご面会時間をお守りください。
平日／午後1:00～午後8:00 休日／午前10:00～午後8:00
時間外の面会をご希望の方はお電話でご相談ください。。。