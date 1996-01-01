【左右選択可】PING ピン i200 アイアン NSPRO950GH スチールシャフト 6I～PW（5本セット）日本正規品 ビッグバンショット ホイール前後セットシマノ10/11s スタンド31800

単語：大概 dàgài



意味：大体の、おおよその



例文：他谈了大概情况。



ピンイン：tā tán le dàgài qíngkuàng 【メーカーカスタム】BRIDGESTONE(ブリヂストン) TOUR B X-CB アイアン 単品(#3、#4) N.S.PRO MODUS3 TOUR120 スチールシャフト 【最大2,000円OFFクーポン配布中！12/3はエントリーでポイント10倍】タイトリスト Vokey ボーケイデザイン SM6ウェッジ ツアークローム ダイナミックゴールド シャフト：ダイナミックゴールド。



日本語訳：彼はおおよその状況を話した。



一口メモ：この単語は副詞としても用います 【送料無料】セヴントゥエンティアーマー（720armour） スポーツサングラス タック Tack M/Silver（ノーマル/イエロー/クリア） 7-B318-3-P 【グラサン ランニング 自転車 テニス ゴルフ】

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。意味：多分・恐らく（状況の推測を表すときに用います）

例文：从这里到公园，大概有三公里 airwheel/エアーホイール R5 電気自転車/電動アシスト自転車/充電式自転車走行距離全自動30km～40km補助走行80km～100km 36V大容量バッテリー搭載★折りたたみモペット電動自転車BONITA-16インチ、専用布カゴ付き。



ピンイン：cóng zhèli dào gōngyuán,dàgài yǒu sān gōng lǐ



訳文：ここから公園までおよそ３キロはあるだろう。。

こんな風に使うこともあります

例文：大概是这样。



ピンイン：dàgài shì zhèyàng



中国人と会話をしていると、たまに上記のように言うことがあります。前述の事柄をまとめて「大まかにはこう言うことなんだよ」と分かりやすく説明する時に用いていました 全国送料無料 ラベンハム サンドン モールスキン ジャケット ブラウン(LAVENHAM SANDON MOLE SKIN JACKET)ジャンパー ブルゾン ボア 防寒 暖かい カジュアル アウトドア アウターメンズ 男性 アフターセール 《送料無料》ノースフェイス NPW11402レインテックス プラズマ【レディース】女性用レインウェア/上下セット/GORE-TEX使用/防水ウェアTHE NORTH FACERAINTEX Plasma Women's。

中国語があまり聞き取れていない頃は、説明を聞いていてもはっきり理解できないことが多々あり、その様子を察した中国人が前述をまとめて説明してくれていました アウター THE NORTH FACE ノースフェイス ジャケット MOUNTAIN VERSA VENT JACKET アウトドア NAW61602 レディース Black Diamond ブラックダイヤモンド スピード50/サルファー/S/M BD54068イエロー バスケットシューズ バッシュ アンド1 And1 Coney Island Classic Blk/Wht。

こういった中国人は親切な方だと思います。ただ、面白い（？）タイプの中国人もいて、こちらがほとんど聞き取れないのに一方的に会話を続けて満足そうにしている人もいます。。。

こちらの側が聞き取れていないのが分からないのか、喋ること自体に喜びを感じているのかは謎です・・・



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