 >  >  > 【全品送料無料!】[TCA258]TOTO　リモコン便器洗浄ユニット

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1 入場時に改札機の読取り部(青く光った面)に平行にしてしっかりタッチしてください。。 入場時に改札機の読取り部(青く光った面)に平行にしてしっかりタッチしてください。。 2 正常に読み取りが完了したら「ピッ」と音が鳴りゲートが開きます。 正常に読み取りが完了したら「ピッ」と音が鳴りゲートが開きます。 3 出場時にも必ず確実にタッチしてください。 出場時にも必ず確実にタッチしてください。

出場時に残額不足となったときは・・・ 出場駅でSF残額が不足となったときは、モノレール窓口でチャージするか不足額を現金でお支払いください。



入場駅で

SF残高が110円以上 モノレール窓口でチャージ

または現金でお支払いください。 出場してください。 出場駅でSF残額が不足となったときは、モノレール窓口でチャージするか不足額を現金でお支払いください。

カードのタッチ時間が短い場合や乗車時にカードタッチを忘れた場合など、乗降車が正しく行われていないときは、ディスプレイに異常を示す画面が表示され降車することができません。係員までお申し出ください。

カード残額が不足している場合は、係員にお申し出いただき、チャージ（入金）するか不足額を現金でお支払いください。

※他のICカードなどで精算することはできません。

バスでご利用の場合

運賃前払い式 1 乗車時に運賃箱の読取り部にタッチしてください。 乗車時に運賃箱の読取り部にタッチしてください。 2 降車時はタッチ不要ですのでそのまま降車してください。 降車時はタッチ不要ですのでそのまま降車してください。 運賃後払い式 1 乗車時に整理券横の読取り部にタッチしてください。 乗車時に整理券横の読取り部にタッチしてください。 2 降車時に運賃箱の読取り部にタッチしてください。 降車時に運賃箱の読取り部にタッチしてください。

降車時に残額不足となったときは・・・ 降車時にSF残額が不足となったときは、乗務員にお申し出いただき、チャージするか不足額を現金でお支払いください。



チャージして

支払う場合 乗務員にお申し出ください。 乗務員の指示に従って

チャージを行います。

※おつりは出ません。 不足額の支払いが確認

できましたら降車してください。 降車時にSF残額が不足となったときは、乗務員にお申し出いただき、チャージするか不足額を現金でお支払いください。

カードのタッチ時間が短い場合や乗車時にカードタッチを忘れた場合など、乗降車が正しく行われていないときは、ディスプレイに異常を示す画面が表示され降車することができません。この場合は、乗務員までお申し出ください。

カード残額が不足している場合は、乗務員にお申し出いただき、チャージ(入金)するか不足額を現金でお支払いください。

※他のICカードなどで精算することはできません。

※他のICカードなどで精算することはできません。 乗車時にリーダーへタッチを行わなかった場合、始発からの運賃を請求させていただく場合がございます。

チャージ方法

チャージできる金額

券売機でチャージする ※画像はイメージです。 1 「ICカード」にタッチしてください。 「ICカード」にタッチしてください。 2 「チャージ・残額表示・履歴印字」にタッチしてください。 「チャージ・残額表示・履歴印字」にタッチしてください。 3 お手持ちのICカードを券売機左下の挿入口に入れてください。 お手持ちのICカードを券売機左下の挿入口に入れてください。 4 ご希望のチャージ金額を選び、現金を投入します。 ご希望のチャージ金額を選び、現金を投入します。 5 チャージされたカードが出てきますのでお取りください。 チャージされたカードが出てきますのでお取りください。

バス車内でチャージする バス車内では、1,000円、2,000円、5,000円、10,000円の各紙幣でチャージができます。

ただし、東陽バス車内では2,000円札はご利用いただけません。

(おつりは出ません。例:5,000円札を投入し3,000円分だけチャージは不可)

チャージをご希望の際は乗務員にお申し出ください。

1 乗務員にチャージする旨をお伝えください。 乗務員にチャージする旨をお伝えください。

2 乗務員の指示に従って運賃箱のICリーダーにカードをタッチし現金を投入してください。 乗務員の指示に従って運賃箱のICリーダーにカードをタッチし現金を投入してください。 3 乗務員よりチャージ(入金)完了の合図があったらICリーダーから外してください。 乗務員よりチャージ(入金)完了の合図があったらICリーダーから外してください。



ICカードでは、追い越しての支払いはできませんので、チャージをされている方がいらっしゃいましたら、しばらくお待ちください。ご協力お願いいたします 。

間違えた金額を投入した場合、車内で返金することはできませんので、乗車したバス会社の窓口で対応いたします。

車内チャージでは領収書は発行できません。履歴でご確認ください。

チャージ機でチャージする チャージ機では、1,000円、2,000円、5,000円、10,000円の各紙幣でチャージができます。

(おつりは出ません。例:5,000円札を投入し3,000円分だけチャージは不可)

1 「ICマーク」の上にOKICAまたはフィギュア付きOKICAを置いて下さい。 「ICマーク」の上にOKICAまたはフィギュア付きOKICAを置いて下さい。 2 紙幣を1枚ずつ入れます。 紙幣を1枚ずつ入れます。 3 「入金」ボタンが緑点灯したらボタンを押します。 「入金」ボタンが緑点灯したらボタンを押します。 4 領収書が必要な場合は「領収」ボタンを押します。 領収書が必要な場合は「領収」ボタンを押します。 設置場所一覧 このロゴマークが目印です！ 沖縄銀行 本店 営業時間

ATM

平日 7:00〜22:00

土日祝 8:00〜22:00 那覇市久茂地3−10−1 MAP 沖縄銀行 牧港支店 営業時間

ATM

平日 7:00〜22:00

土日祝 8:00〜22:00 浦添市牧港1−11−21 MAP 沖縄銀行 普天間支店 営業時間

ATM

平日 7:00〜22:00

土日祝 8:00〜22:00 宜野湾市普天間2−5−10 MAP 琉球銀行 本店 営業時間

ATM

平日 7:00〜22:00

土日祝 8:00〜21:00 那覇市久茂地1−11−1 MAP 琉球銀行 国場支店 営業時間

ATM

平日 7:00〜22:00

土日祝 8:00〜21:00 那覇市国場272−1 MAP 琉球銀行 真栄原支店 営業時間

ATM

平日 7:00〜22:00

土日祝 8:00〜21:00 宜野湾市真栄原2−3−1 MAP 琉球銀行 コザ支店 営業時間

ATM

平日 7:00〜22:00

土日祝 8:00〜21:00 沖縄市中央1−1−10 MAP 沖縄海邦銀行 本店 営業時間

ATM

平日 7:00〜22:00

土日祝 8:00〜22:00 那覇市久茂地2−9−12 MAP 沖縄海邦銀行 大謝名支店 営業時間

ATM

平日 7:00〜22:00

土日祝 8:00〜22:00 宜野湾市大謝名1−6−1 MAP 沖縄海邦銀行 十字路支店 営業時間

ATM

平日 7:00〜22:00

土日祝 8:00〜22:00 沖縄市城前町2−2 MAP

窓口でチャージする 各交通事業者窓口でもチャージできます。

窓口係員にお申し出ください。

利用履歴を確認する

利用規約

OKICAカード読み取り部にタッチするだけで、スピーディーに精算することができます。沖縄都市モノレール(ゆいレール)改札口前にある券売機や窓口、またはバス営業所・バス券売所・運賃箱でチャージ(入金)することができます。1,000円単位で最高30,000円までチャージすることができます。但し、1回のチャージ上限金額は10,000円です。確認方法手順については、履歴の確認をご参照ください。OKICA利用に関する規約等はこちらからご確認いただけます。。