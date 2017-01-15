 >  >  > スマートウール メンズ アウター ジャケット【Smartwool Echo Lake Jacket】Charcoal Heather

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京成杯は無料メルマガでお届けした穴馬７番人気ガンサリュートが２着に。
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京成杯 ７番人気２着 ガンサリュート
フェアリーS ７番人気３着 モリトシラユリ
武蔵野S ８番人気１着 タガノトネール
スワンS ８番人気２着 サトノルパン
セントウルS ９番人気３着 ラヴァーズポイント
新潟記念 ９番人気３着 ロンギングダンサー
北九州記念 ８番人気１着バクシンテイオー
中京記念 ７番人気１着ガリバルディ
マーメイドS ６番人気１着リラヴァティ
安田記念 ８番人気１着ロゴタイプ
福島牝馬S １４番人気１着マコトブリジャール
チューリップ賞 １０番人気３着 ラベンダーヴァレイ
アーリントンカップ ９番人気２着 ダンツプリウス
ローズS ７番人気１着 タッチングスピーチ
京成杯AH １３番人気１着 フラアンジェリコ
新潟記念 １３番人気３着 ファントムライト
札幌２歳S ８番人気３着 クロコスミア
アイビスSD ９番人気２着 シンボリディスコ
函館２歳S １０番人気３着 ヒルダ
ヴィクトリアマイル １２番人気２着 ケイアイエレガント
マイラーズカップ ８番人気１着 レッドアリオン
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○ 京成杯
過去のレースと比較すると 1STATE レディース ドレス ワンピース 送料無料 Cloud Strapless Ruffle Top Dress w/ Tassels、今年はまずまず層が厚い印象があった。
レース前に脚質、枠の有利不利はないと判断し、ほぼ想定したとおりの状況であったが、前半1000ｍ６１秒６、後半６０秒９とやや緩い流れで推移している点から Fabiana Filippi レディース コート 送料無料 tailored belted coat、若干前有利のペースではあった。
勝ったコマノインパルスは前走葉牡丹賞で、後にホープフルSを勝利するレイデオロに並ぶ間もなく交わされ２着に敗れていたが、体重が１０キロ増えていた。
しかし、京成杯ではマイナス２キロという前走と変わらない水準の体重で、葉牡丹賞も余裕残しはなかったと考えられる。
このレースの評価とは関係ないが、相対的にレイデオロの評価は高まる。
やはり、
、それを考えると 【トレンチコート★送料無料】チェック柄襟トレンチベルト付き長袖Aラインミディアムコート♪グレー 灰色 アウター コート きれいめ 女優 大人【GLITTER DRESS】【グリッタードレス】D17CTC023、このレースで敗れている馬はごく一部を除き、クラシックでは厳しいという結論になる。
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ガンサリュートは無料メルマガ「重賞激走穴馬！！」（←ＰＣ・スマホ） 「重賞激走穴馬！！」（←ガラケー・空メールで登録可））で穴馬推奨。
先行して勝利した前走とは一転して後方からレースをすすめ、上がり最速をマークして２着と好走する結果に。
１５番人気で４着と惜しいレースをしたジュニエーブルも前走まで先行していたが、このレースでは末脚を生かすレースをしており、脚質転換が功を奏した形に。
バリングラは距離が響いたかもしれない。次走以降マイル戦などで ［公式］デッサン/Dessin(Ladies)千鳥ダブルジャケット(ブラウン(242))201739w Ladies レディース ワールド、巻き返してもおかしくはない。
人気を裏切ったポポカテペトルは過大な評価であったため、馬券の対象から外した。
イブキは休み明けにくわえ、直線で包まれた影響も大きかった。
サーベラージュは直線で包まれて、外に持ち出そうとした際に体をねじるようなレースとなっており、より大きな不利があったが、全く力を発揮することが出来なかった。
スタートで後手を踏んだことが、包まれた遠因となっていたが ハーシェルサプライ レディース ジャケット＆ブルゾン アウター Voyage Wind Lucite Green、スタートのタイミングで立ちあがりかけていた。
そのため、騎手の責任ではないかもしれないが、運が悪かったと言うしかない。
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