 >  >  > スマートウール メンズ アウター ジャケット【Smartwool Echo Lake Jacket】Charcoal Heather

馬体予想 穴馬予想

アイビスSD８番人気１着ラインミーティア

「スマートウール(Smartwool)」です。





■メンズ参考サイズ表

サイズ｜胸囲(inc)｜ウエスト(inc)｜ヒップ(inc)

S｜36-38｜29-31｜36-38

M｜39-41｜32-34｜39-41

L｜42-44｜35-37｜42-44

XL｜45-48｜38-40｜45-48

XXL｜49-51｜41-44｜49-51



※ こちらの商品は海外サイズのため、ワンサイズ下をお買い求めください。



■素材

Jacket Fabric:67% Recycled Wool, 24% Nylon, 5% Polyester, 4% Other Fibers



■商品サイズ/重さ

Weight:19.7 oz



※ こちらの商品は海外のお取り寄せの商品となりますので、お届けまで1週間～10日前後お時間頂いております。

※ サイズ表は一般的な参考サイズとなっております。商品やブランドによってサイズ感が異なりますので参考としてご活用ください。

★ 商品が届いて、サイズが合わない場合はサイズ変更も行っておりますので、ご希望の方はご連絡ください。



サイズ S M L XL XXL

10日前後で発送予定（休業日除く）

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