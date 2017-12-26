オーナー SUPPLEX コンビネーションアクティブレインスーツ TYPE2 AR-922 ブルー LL 【ショップレビューを書いて次回使える送料無料クーポンGET】 20 BRTF76」硬式テニスラケット 体育館お買い得セール開催中！

大分県立海洋科学高等学校の携帯サイトはこちらです SHIMANO SHOES (シューズ) SH-XM900 グレー [SH-XM900G]【MTB用シューズ】【クロスマウンテン】【シマノ】【自転車用】

・SUPPLEX生地に、耐水性15.000mm/H20、透湿性15.000g/m2*24hrsの3Layerシステム（T02-TEX)を装備することで、

高次元のはっ水水性、透湿性、防風性を保ち、さらに表面にはDUPON社のテフロン加工を施すことで、

防水性能を高めております。 ・各関節部分には、B577という綿に近いナイロン素材を使用し、ツッパリを減少させて心地よい着用感を実現。 ・また防寒マスクや手首保護の大型ガウス絞りなど、より快適に釣りができる機能を盛り込んでおります。 ☆★掲載写真は参考掲載です！★☆

お譲りする商品は【上記タイトル記載商品】1点のみです。お間違いのないようお願い致します。/え

到着後レビューを書きますか？ ※通常サイズ商品の次回送料無料クーポンがＧＥＴ出来ます。 書きます（クーポンget！） 書きません（クーポン無）

【予約/品切商品】メーカー納期確認後連絡 ※注文個数によりお届け日が変わることがあります。





。。。

【携帯サイトアドレス】

http://kou.oita-ed.jp/kaiyoukagaku/mobile/