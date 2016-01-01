Linksoul メンズ トップス シャツ ブラウス 送料無料 Chalk LS1181 Polo 【smtb-k】 Light LARDINIブランド公式通販

ごみ出しは,居住している地区で決められています。
大竹市では「A地区」と「B地区」の2つに分けていますので,お住まいの地区に該当する「ごみ収集カレンダー」をご覧ください。
平成29年度（平成29年4月から平成30年3月まで）のカレンダーや,ごみの分別,出し方,ごみをリサイクルセンターへ持ち込む際の予約の仕方など,詳しく掲載しています。
居住地区 A地区
防鹿・木野・元町・白石・本町・新町
油見・西栄・南栄・東栄・北栄・阿多田
P1-13 ごみ出しのルール・月別のごみ出しカレンダー A地区（PDF：2.5MB）
居住地区 B地区
立戸・御幸町・御園台・御園・三ツ石町
小方・小方ケ丘・晴海・黒川・港町
湯舟町・玖波・松ケ原町・大人原・大迫
栗谷町・後飯谷・前飯谷・安条・比作・穂仁原
P1-13 ごみ出しのルール・月別のごみ出しカレンダー B地区（PDF：2.5MB）
A・B地区共通
P14-19 家庭ごみの分け方と出し方（PDF：912.3KB）
P22 リサイクルセンターへのごみの持込予約（PDF：275.8KB）
P28 禁忌品（きんきひん）の取扱い（PDF：346.3KB）
P30 野焼きの禁止・旧もやすごみ指定袋（赤色等）の取扱い（PDF：324.3KB）
中国語版
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更新日：2017年3月28日
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