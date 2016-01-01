Linksoul メンズ トップス シャツ ブラウス 送料無料 Chalk LS1181 Polo 【smtb-k】 Light LARDINIブランド公式通販

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ごみ出しは,居住している地区で決められています。

 

大竹市では「A地区」と「B地区」の2つに分けていますので,お住まいの地区に該当する「ごみ収集カレンダー」をご覧ください。

平成29年度（平成29年4月から平成30年3月まで）のカレンダーや,ごみの分別,出し方,ごみをリサイクルセンターへ持ち込む際の予約の仕方など,詳しく掲載しています。

 

居住地区　A地区

防鹿・木野・元町・白石・本町・新町

油見・西栄・南栄・東栄・北栄・阿多田

P1-13　ごみ出しのルール・月別のごみ出しカレンダー　A地区（PDF：2.5MB）

 

居住地区 B地区

立戸・御幸町・御園台・御園・三ツ石町

小方・小方ケ丘・晴海・黒川・港町

湯舟町・玖波・松ケ原町・大人原・大迫

栗谷町・後飯谷・前飯谷・安条・比作・穂仁原

P1-13　ごみ出しのルール・月別のごみ出しカレンダー　B地区（PDF：2.5MB）

 

A・B地区共通

P14-19 　家庭ごみの分け方と出し方（PDF：912.3KB）

P20 ごみ処理手数料（PDF：293.6KB）

P21 粗大ごみの戸別収集（PDF：289.2KB）

P22 リサイクルセンターへのごみの持込予約（PDF：275.8KB）

P23 生ごみ処理容器の購入助成（PDF：283.5KB）

P24 もやすごみ指定袋の無償配付（PDF：275KB）

P25 家庭ごみの無料戸別収集（PDF：308.4KB）

P26 小型家電の拠点回収（PDF：293KB）

P27 資源回収活動への助成（PDF：336.1KB）

P28 禁忌品（きんきひん）の取扱い（PDF：346.3KB）

P29 不法投棄への対応（PDF：323.9KB）

P30 野焼きの禁止・旧もやすごみ指定袋（赤色等）の取扱い（PDF：324.3KB）

P31 家庭ごみの分別ガイドの配付（PDF：388KB）

 

中国語版

A地区　ごみ収集カレンダー【中国語】（PDF：5.5MB）

B地区　ごみ収集カレンダー【中国語】（PDF：5.5MB）

環境整備課リサイクルセンター
電話番号：(0827)52-5101

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更新日：2017年3月28日

ごみ・リサイクル

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