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≪LIVIANA CONTI リビアナコンティ≫

リアルファー タヌキ ウール ミドル コート Model Size / Tatsumi Yuuri Ht 170cm B 82cm W 61cm H 88cm 着用サイズ38 一着はほしい技ありなミドルコート。

ドレッシーな上品さとハンサムな雰囲気を持ち合わせた一着。

裾にデザインされたファーのミックス感のデザインが、洗練ムードを引き立てるポイントに。

女性らしくモードな雰囲気を表現。

冬の間毎日着るベーシックアウターとして揃えておきたいアイテム。

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裾にデザインされたファーのミックス感のデザインが、洗練ムードを引き立てるポイントに。

女性らしくモードな雰囲気を表現。

冬の間毎日着るベーシックアウターとして揃えておきたいアイテム。 モデル Tatsumi Yuuri 身長 170cm 体重 46kg その他特記事項 バスト/ウエスト/ヒップ 82cm/61cm/88cm 普段着用サイズ Mサイズ(38) 着用サイズ 38 着用カラー ベージュ ▼モデル着用感 程よい丈感でシンプルなデザインがコーディネートに悩まず様々なシーンで活躍してくれますよ。 BRAND LIVIANA CONTI(リビアナコンティ)



ニットの魔術師といわれるイタリアブランドLIVIANA CONTI。 ぱっと目を惹くそのイタリアらしい斬新でモダンなデザインがニットワークと相まって、流行に流されない、独特のテーストが引き立ち、イタリーのレディースファッション業界の重鎮的存在。インポートらしいディテール、色遣いやシルエットにどこか他とは違う個性が伺える。繊細でリュクスな雰囲気が漂い大人の女性が着るのにぴったりなブランド。 COUNTRY 中国製 FABRIC ウール100% 毛皮:タヌキ 裏地:ポリエステル97% ライクラ3% LAUNDRY SIZE サイズ 総丈 肩幅 そで丈 身幅 38 82 40 58 48 ■ ご注文のキャンセルにつきまして 当店は8時と15時の2回、ご注文の締めがございます。

そのため、締め切り時間の直前にご注文を頂いた場合は購入履歴よりキャンセルができない場合がございます。 なお、15時の締めにつきましてはをご選択頂いた場合キャンセルができません。をご選択頂かなかった場合のご注文は、翌日8時まで購入履歴よりキャンセルが可能です。 ■ カラー展開 クリックで商品ページに移動できます ベージュ チャコールグレー

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▼ ご希望の色とサイズをお選びください。 サイズ × カラー 38(XS～S) ベージュ △

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