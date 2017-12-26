ふるさと納税（寄附金）へのお礼の品について
紫波町では、町外にお住まいの方で、一定額以上をふるさと納税として寄附いただいた方に対し、お礼の品として、さまざまな「紫波の特産品」をご用意しております。
【ご注意】
お礼の品の送付は、
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【お礼の品の例】
ワイン・ぶどうジュースのセット
日本酒セット
農産物の詰め合わせ
駄菓子詰め合わせ
寄附金額20,000円以上50,000円未満（Aグループ）
寄附金額50,000円以上100,000円未満（Bグループ）
お礼の品＜Bグループ＞はこちら (PDF: 470.6KB)
寄附金額100,000円以上（Cグループ）
お礼の品＜Cグループ＞はこちら (PDF: 174.8KB)
注意事項
【注意1】
入金確認後、原則1ヶ月以内に発送いたしますが、お申し込み状況等によっては、発送が遅れる場合もありますので、あらかじめご了承ください。
【注意2】
お礼の品は、、お礼の品の送付にご協力いただく地元業者から直接お送りさせていただきます。このため、寄附者様のご住所・お名前・お電話番号等を事業者に提供させていただきますので、あらかじめご了承ください（個人情報はお礼の品の発送以外の目的では使用いたしません）。
【注意3】
発送後のお礼の品の変更はできませんので、ご了承ください。
【注意4】
長期不在によりお礼の品をお受け取りできない場合は、電話やファックス等により事前に不在期間をお知らせください（例：○月○日～×月×日は不在）。事前のご連絡のない長期不在等により、お礼の品をお受け取りできなかった場合は、再発送はできませんので、あらかじめご了承ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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財政課 財政調整室
〒028-3392
岩手県紫波郡
紫波町紫波中央駅前二丁目3-1
電話：019-672-6871（直通）
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