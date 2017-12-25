ソムリエナイフ ラギオール アン オブラック マーシュマロウ 送料無料 【smtb-F】 キャンセル不可] バージュ アイス

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Posted on 2017-12-25 by admin

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2017-12-25

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Posted on 2017-12-25 by admin

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いかほ秀水園
（イカホシュウスイエン）

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伊香保温泉の高台にあり景色がすばらしい。森林浴が出来る露天風呂も好評です。。常設の陶芸体験コーナーがあり、旅の思い出に、陶芸づくりができます。

[アクセス]自動車利用：関越渋川・伊香保ＩＣから約１４ｋｍ約３０分
交通案内文：ＪＲ上越線渋川駅→バス上越線伊香保温泉行き約３０分伊香保温泉ターミナル下車→徒歩約３分

[送迎]送り：なし／迎え：なし

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出発地 交通手段 指定なし 宿＋航空 宿＋JR

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交通(基本区間)＋1泊分の宿泊代金のお一人様あたりの旅行代金です（消費税・サービス料込み）。
ご出発日を初泊日とさせていただく商品がございます。プラン詳細ページの[特典・ご案内]にてご確認ください。

8月15日15:00現在

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13,400～24,000円

上野駅発

温かさの中で素顔に戻れる民芸調の宿

和室(本館)  10畳

[チェックイン/アウト]15:00/10:00[定員]2～4名[契約形態]募集型企画旅行
[お問合せコード]プランコード[6AHA3X02] 旅行企画・実施[ＪＴＢガイアレック] 地区-施設[3228-025] 素材[D70] 室タイプ[01]
[お支払い方法]事前支払い[設定期間]2017年8月19日～2018年3月31日

トラベルポイント還元0.5%※ネット予約で事前払いの場合

上野駅発

ビジネス・観光旅行に最適。列車時間帯が選べます 。追加代金で新幹線も利用OK！特急利用の場合は大宮駅発着、新幹線利用の場合は東京駅・大宮発着にも差額で変更可。

和室  10畳

[チェックイン/アウト]15:00/10:00[定員]2～4名[契約形態]募集型企画旅行
[お問合せコード]プランコード[13ZE39A2] 旅行企画・実施[国内旅行企画東日本事業部] 地区-施設[3228-025] 素材[W0A] 室タイプ[01]
[お支払い方法]事前支払い[設定期間]2017年4月1日～2017年9月30日

トラベルポイント還元0.5%※ネット予約で事前払いの場合

客室の一例

上野駅発

ビジネス・観光旅行に最適。列車時間帯が選べます。追加代金で新幹線も利用OK！特急利用の場合は大宮駅発着、新幹線利用の場合は東京駅・大宮発着にも差額で変更可。

和室  12畳

[チェックイン/アウト]15:00/10:00[定員]2～6名[契約形態]募集型企画旅行
[お問合せコード]プランコード[13ZE39A2] 旅行企画・実施[国内旅行企画東日本事業部] 地区-施設[3228-025] 素材[W0B] 室タイプ[02]
[お支払い方法]事前支払い[設定期間]2017年4月1日～2017年9月30日

トラベルポイント還元0.5%※ネット予約で事前払いの場合

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広島空港発

伊香保温泉の高台にあり景色がすばらしい。森林浴が出来る露天風呂も好評です。常設の陶芸体験コーナーがあり、旅の思い出に、陶芸づくりができます。

和室(本館)  10畳

[チェックイン/アウト]15:00/10:00[定員]2～4名[契約形態]募集型企画旅行
[お問合せコード]プランコード[16ZE39AH] 旅行企画・実施[国内旅行企画西日本・中四商企] 地区-施設[3228-025] 素材[W0A] 室タイプ[01]
[お支払い方法]事前支払い[設定期間]2017年4月1日～2017年11月30日

トラベルポイント還元0.5%※ネット予約で事前払いの場合

客室の一例

広島空港発

伊香保温泉の高台にあり景色がすばらしい。森林浴が出来る露天風呂も好評です。常設の陶芸体験コーナーがあり、旅の思い出に、陶芸づくりができます。

和室(本館)  12畳

[チェックイン/アウト]15:00/10:00[定員]2～6名[契約形態]募集型企画旅行
[お問合せコード]プランコード[16ZE39AH] 旅行企画・実施[国内旅行企画西日本・中四商企] 地区-施設[3228-025] 素材[W0B] 室タイプ[02]
[お支払い方法]事前支払い[設定期間]2017年4月1日～2017年11月30日

トラベルポイント還元0.5%※ネット予約で事前払いの場合

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名古屋駅発

◎Webならではの最新価格！エースJTBで国内旅行が安心安価！（三河安城・豊橋・岐阜羽島発に変更OK）

和室  10畳

[チェックイン/アウト]15:00/10:00[定員]2～4名[契約形態]募集型企画旅行
[お問合せコード]プランコード[14ZE39A6] 旅行企画・実施[国内旅行企画中部事業部] 地区-施設[3228-025] 素材[W0A] 室タイプ[01]
[お支払い方法]事前支払い[設定期間]2017年4月1日～2017年9月29日

このツアーは取扱箇所が旅の予約センターとなります。ポイントについて

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名古屋駅発

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和室  12畳

[チェックイン/アウト]15:00/10:00[定員]2～6名[契約形態]募集型企画旅行
[お問合せコード]プランコード[14ZE39A6] 旅行企画・実施[国内旅行企画中部事業部] 地区-施設[3228-025] 素材[W0B] 室タイプ[02]
[お支払い方法]事前支払い[設定期間]2017年4月1日～2017年9月29日

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広島駅発

伊香保温泉の高台にあり景色がすばらしい。森林浴が出来る露天風呂も好評です。常設の陶芸体験コーナーがあり、旅の思い出に、陶芸づくりができます。

和室(本館)  10畳

[チェックイン/アウト]15:00/10:00[定員]2～4名[契約形態]募集型企画旅行
[お問合せコード]プランコード[16ZE39AJ] 旅行企画・実施[国内旅行企画西日本・中四商企] 地区-施設[3228-025] 素材[W0A] 室タイプ[01]
[お支払い方法]事前支払い[設定期間]2017年4月1日～2017年11月30日

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広島駅発

伊香保温泉の高台にあり景色がすばらしい。森林浴が出来る露天風呂も好評です。常設の陶芸体験コーナーがあり、旅の思い出に、陶芸づくりができます。

和室(本館)  12畳

[チェックイン/アウト]15:00/10:00[定員]2～6名[契約形態]募集型企画旅行
[お問合せコード]プランコード[16ZE39AJ] 旅行企画・実施[国内旅行企画西日本・中四商企] 地区-施設[3228-025] 素材[W0B] 室タイプ[02]
[お支払い方法]事前支払い[設定期間]2017年4月1日～2017年11月30日

このツアーは取扱箇所が旅の予約センターとなります。ポイントについて

客室の一例

福岡空港発

伊香保温泉の高台にあり景色がすばらしい。森林浴が出来る露天風呂も好評です。常設の陶芸体験コーナーがあり、旅の思い出に、陶芸づくりができます。

和室(本館)  10畳

[チェックイン/アウト]15:00/10:00[定員]2～4名[契約形態]募集型企画旅行
[お問合せコード]プランコード[17ZE39AD] 旅行企画・実施[国内旅行企画九州事業部] 地区-施設[3228-025] 素材[W0A] 室タイプ[01]
[お支払い方法]事前支払い[設定期間]2017年4月1日～2017年9月30日

トラベルポイント還元0.5%※ネット予約で事前払いの場合

客室の一例

福岡空港発

伊香保温泉の高台にあり景色がすばらしい。森林浴が出来る露天風呂も好評です。常設の陶芸体験コーナーがあり、旅の思い出に、陶芸づくりができます。

和室(本館)  12畳

[チェックイン/アウト]15:00/10:00[定員]2～6名[契約形態]募集型企画旅行
[お問合せコード]プランコード[17ZE39AD] 旅行企画・実施[国内旅行企画九州事業部] 地区-施設[3228-025] 素材[W0B] 室タイプ[02]
[お支払い方法]事前支払い[設定期間]2017年4月1日～2017年9月30日

トラベルポイント還元0.5%※ネット予約で事前払いの場合

客室の一例

大阪駅発

往復のJR列車をセットにしてお得な最新価格でご提供するプランです。

。2名様以上でお申込ください。

和室(本館)  10畳

[チェックイン/アウト]15:00/10:00[定員]2～4名[契約形態]募集型企画旅行
[お問合せコード]プランコード[15ZE39A1] 旅行企画・実施[国内旅行企画西日本事業部] 地区-施設[3228-025] 素材[W0A] 室タイプ[01]
[お支払い方法]事前支払い[設定期間]2017年4月1日～2017年9月30日

このツアーは取扱箇所が旅の予約センターとなります。ポイントについて

客室の一例

大阪駅発

往復のJR列車をセットにしてお得な最新価格でご提供するプランです。2名様以上でお申込ください。

和室(本館)  12畳

[チェックイン/アウト]15:00/10:00[定員]2～6名[契約形態]募集型企画旅行
[お問合せコード]プランコード[15ZE39A1] 旅行企画・実施[国内旅行企画西日本事業部] 地区-施設[3228-025] 素材[W0B] 室タイプ[02]
[お支払い方法]事前支払い[設定期間]2017年4月1日～2017年9月30日

このツアーは取扱箇所が旅の予約センターとなります。ポイントについて

【今こそ送料無料!】ソムリエナイフ ラギオール アン オブラック マーシュマロウ 送料無料 【smtb-F】 キャンセル不可] バージュ アイス

客室の一例

この宿は交通手段とセットで、お得なプランをご用意しております。

［出発地］：
［出発地］：

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大浴場あり 温泉あり（鉱泉含む） 露天風呂あり かけ流し風呂あり 駅 (JR又は私鉄) から徒歩5分
駐車場（有料・無料）あり

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