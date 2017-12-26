運搬車・作業機用ゴムクローラ　G1-207240UN　200x72x40　1本　送料無料！ リクシル 】 【NP後払い不可】

亡くなった人の銀行預金はどうすればおろせますか 銀行が名義人の死亡を知ったあとは戸籍謄本など多くの書類が必要です

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銀行口座の名義人が死亡した場合、その口座の預金はおろせなくなってしまうからです。

銀行は口座名義人の死亡を知ると同時に 高圧エアホースリール 5mm×30m （EA124BW-35）、保全のため口座を凍結します。



亡くなった人の死亡届けを出しにいく前（銀行が死亡を知る前）でしたら 【ハラックス】HARAX アルミ製1輪車 CF-3 積載量100kg ハーフバケット・エアータイヤ、まだ口座は凍結されていないので、預金通帳と届け出印があれば、便宜上、、預金を引き出すことはできます。

キャッシュカードも（暗証番号を知っていれば）引き出せます。



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亡くなった人の銀行預金は、相続が生じた瞬間に 【スーパーセールでポイント最大36倍】ジェイトップ・ユーコー 耽美（たんび） 立水栓（トール・ブラック） Y716-809-13、もう相続人のものになっています。

現金は数字できれいに割り算できますから 、遺産分割の協議前でも BKW36031KP パナソニック アロー盤専用 漏電ブレーカ BKW-100型(プラグインタイプ) 3P3E 60A 30mA、法定相続の割合で自動的に分割されて、それぞれの相続人がその割合ぶんのお金を受け取っていることになります。



また、亡くなった人の通帳などでおろすのでなく、相続を理由に正式に銀行預金の払戻しや名義がえを請求する場合は・・・・



銀行で「相続届」の用紙をもらいます。

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そのとき銀行に持っていかないといけないものは・・・

銀行によって多少異なるので、取引銀行に確認する必要がありますが ツツジ”フジムスメ・藤娘”（樹高：1.5m内外）2017.3月撮影、一般的には次のような資料の提出が求められます。



亡くなった人の出生から死亡まで連続した戸籍（除籍）謄本（こせき（じょせき）とうほん）。

遺言書又は遺産分割協議書。

相続人全員の戸籍謄本（亡くなった人との続柄をみて、相続権のあることを示すため。ただし プラスチック ビニールハウスキーパー アルミパイプ 伸縮ロック式（組立式）【代引不可】【時間指定不可】、亡くなった人の籍に入ったままの未婚の方は不要）。

全員の実印と本人確認のための印鑑証明書（「相続届」に署名捺印するので）。

それに、、、、、亡くなった人の通帳やキャッシュカードを返却のためにもっていきます。



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