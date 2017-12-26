運搬車・作業機用ゴムクローラ　G1-207240UN　200x72x40　1本　送料無料！ リクシル 】 【NP後払い不可】

2017-12-26

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亡くなった人の銀行預金はどうすればおろせますか　銀行が名義人の死亡を知ったあとは戸籍謄本など多くの書類が必要です

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また、亡くなった人の通帳などでおろすのでなく、相続を理由に正式に銀行預金の払戻しや名義がえを請求する場合は・・・・

銀行で「相続届」の用紙をもらいます。
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そのとき銀行に持っていかないといけないものは・・・
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亡くなった人の出生から死亡まで連続した戸籍（除籍）謄本（こせき（じょせき）とうほん）。
遺言書又は遺産分割協議書。
相続人全員の戸籍謄本（亡くなった人との続柄をみて、相続権のあることを示すため。ただし プラスチック　ビニールハウスキーパー　アルミパイプ　伸縮ロック式（組立式）【代引不可】【時間指定不可】、亡くなった人の籍に入ったままの未婚の方は不要）。
全員の実印と本人確認のための印鑑証明書（「相続届」に署名捺印するので）。
それに、、、、、亡くなった人の通帳やキャッシュカードを返却のためにもっていきます。
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