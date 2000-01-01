ロブテックスハンドリベッターキット HR102D BW-1155R 【内装建材】 ：

YKKAP窓まわり 目隠し 多機能ルーバー 上下分割可動タイプ[引き違い窓用] 四方枠[網戸付]：[幅740mm×高1135mm]【YKK】【YKK目隠し】【防犯】【サッシ】【アルミサッシ】【目隠し】【日除け】【日よけ】【採光】【窓ガラス】
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交通アクセス・駐車場

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富山きときと空港よりお越しいただく場合

お車（北陸自動車道）でお越しいただく場合

地下駐車場

当会議場の地下に有料の駐車場があります。

 区分料金備考
駐車料金
（1台）		1時間まで300円駐車台数
125台
以降30分ごと100円
23時から
翌朝の8時まで
1時間ごと		100円

バス駐車場をご利用の方はこちら

※催事主催者が来場者等の駐車料金をご負担する場合、認証機の貸出または回数券の販売を行っております。

・認証機は「1時間無料」「2時間無料」「3時間無料」「15時間無料」にセットできます 。

・駐車回数券は、3,000円（300円券12枚綴り）と1,000円（100円券12枚綴り）の2種類がございます。。。（現金引換）

富山大手町コンベンション株式会社
〒930-0084　富山市大手町1番2号
TEL： (代)076-424-5931（コクサイ）
FAX： 076-493-7170

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