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本当に正しい筋力トレーニング企画の最後は「ヒップリフト」。ヒップリフトは大臀筋 、つまりお尻の筋肉を鍛えるトレーニングだ。

大臀筋は、、

、１つの塊の筋肉としては最大級の大きさを誇る筋肉。つまり、尻を鍛えれば基礎代謝もアップし、座りっぱなしからくる腰痛の改善なども期待できる。

手っ取り早く痩せたいならヒップリフトは最適

吉田「さぁ！筋トレをしよう！と思い立ったときに、まずは尻の筋肉を鍛えようと考える人は少ないと思います。大臀筋はいわば盲点の筋肉です。

鍛えれば基礎代謝もあがりますし、ヒップアップも確実にできますので、見た目に変化が出やすい。さらに一日中座りっぱなしのデスクワーカーは クイック メンズ ESTATE SHELL PANT スノー シェルパンツ スノーパンツ EQYTP03053 KVJ0 スノボ ウェア、尻の筋肉がコリ、それに端を発して腰痛を抱える人が多いです。ヒップリフトを行って、筋肉を鍛えつつほぐしてあげれば、つらい腰痛の改善も目指せます」

吉田「ヒップリフトは床に寝転んだ状態から、膝を立てるところからスタートします。腕は手のひらを合わせて胸の前に伸ばしてください。バランスが取りづらい場合は、床に置いても大丈夫です」

吉田「ポイントは足を置く位置です。膝からかかとまでが床に対して垂直になるようにしましょう」

吉田「そこから、尻の筋肉を持ち上げます。キュッとお尻を引き締めながら、徐々に上げていきます。膝から肩のラインまでがまっすぐになる所まであがれば十分です。これ以上あげると Duluth Pack Scout Packダルースパック スカウトパック【正規品】、大臀筋とは違う筋肉に力が入ってしまいますのでNGです。」

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フィジカルトレーナー／吉田輝幸

1975年生まれ。国士舘大学体育学部卒業。大学卒業後に本格的にパーソナルトレーナーの道を進むため、渡米。帰国後はさまざまなスポーツ、ジャンルのアスリートのフィジカルトレーナーとして活躍。正しい身体の使い方 DT スイス 350 Rr Hub 32h 12x142mm センター ロック ディスク 11-スピード ロード (海外取寄せ品)、正しい動きによって最高のパフォーマンスを引き出す「吉田コアパフォーマンスメソッド」を提唱。現在は、トップアスリートやモデル、アーティストなどが通うトレーニングジム 自転車 Schwinn 26インチ Ladies Perla 7 Speed Cruiser Bike, 26-Inch, Blue、「PCP」のフィジカルトレーナー＆ディレクターを務める。また、多くのフィットネスクラブや専門学校でのパーソナルトレーナー養成やトレーニングマシーン開発補助、テレビや雑誌などさまざまなメディアでも活動している。

PCP

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