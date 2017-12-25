限度額認定証について

７０歳未満の患者様も入院時の窓口での支払いが高額療養費の自己負担限度額までになる制度があります。 この制度の適用を受けるには、加入されている保険証の発行元に申請を行い、発行される「限度額適用認定証」を入退院受付にご提示ください。 詳しくは加入されている保険証の発行元までお問い合わせください。

※医療費の自己負担限度額は個人ごとに異なります。

※前月以前に遡っての適用はできませんので、お早めにご確認ください。